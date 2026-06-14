بسبب دعوة خلع.. القبض على عامل تعدى على زوجته بسلاح أبيض بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض وإحداث إصابتها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز "مصابة بجروح متفرقة بالجسم") بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض إثر قيامها برفع دعوى خلع ضده محدثاً إصابتها المنوه عنها ، وعللت ذلك لرفضها التنازل عن القضية.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بذات الدائرة "له معلومات جنائية")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





