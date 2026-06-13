البيض يحظى بطلب متزايد من الأسواق الخارجية.. رئيس الشعبة يعلن مفاجأة

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الأخيرة شهدت عروضًا على بيض المائدة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى الشراء.

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة» الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من البيض خلال عام 2025، وبعد ذلك تم فتح باب التصدير.

وأوضح أن ما بين 90% و95% من الأعلاف المستخدمة في إنتاج بيض الدواجن تأتي من الخارج، وأن الدولة توفر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الأعلاف.

وأضاف أن الدولة، بالتعاون مع الشعبة ووزارة الزراعة، تعاملت مع الأزمة التي شهدها القطاع خلال عامي 2022 و2023 بسبب أزمة الدولار وعدم توافر الأعلاف، والتي تسببت في خروج نحو 60% من المنتجين من المنظومة.

البيض المصري يحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية

وكشف أن منتجات الدواجن تظل الأقل سعرًا مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة فتحت باب التصدير إلى عدد من الدول الخليجية والأفريقية، وذلك بسبب وجود فائض كبير في الإنتاج، مؤكدًا أن البيض المصري يحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية.