لما كان الطبق بـ 180 جنيه حد اتكلم ؟ برلماني يحسم جدل أسعار البيض والدواجن

أكد النائب فتحي قنديل أن مجلس النواب يدافع عن مصالح الشعب في المقام الأول، موضحًا أن المواطنين تحملوا لفترات طويلة ارتفاعات كبيرة في أسعار البيض والدواجن دون أن يتحدث أحد عن معاناتهم.

وقال “قنديل ” عبر برنامج الحياة اليوم، "عندما وصل سعر كرتونة البيض إلى 170 جنيهًا لم نسمع من يطالب بحماية المواطن، أما الآن وبعد انخفاض الأسعار بدأ الحديث عن خسائر المنتجين".

مطالب بحساب التكلفة الحقيقية للإنتاج

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن تحديد ما إذا كان المنتج يحقق خسائر أو أرباحًا يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة تشمل تكلفة الكتكوت والأعلاف والكهرباء والمياه والأدوية والعمالة وإيجار المزارع.

وأضاف أن الدولة يمكنها تحديد هامش ربح عادل للمنتج يتراوح بين 10% و15%، بما يضمن استمرار الإنتاج دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

أسعار البيض الحالية فرصة للمستهلك

وأشار النائب إلى أن انخفاض أسعار البيض والدواجن يمثل فرصة مهمة للأسر البسيطة التي تعتمد على هذه السلع كمصدر أساسي للبروتين.

وأكد أن المواطن البسيط يجب أن يستفيد من زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، قائلًا: "نحن سعداء عندما يحصل المواطن على كرتونة البيض بأسعار مناسبة بدلًا من الأسعار المرتفعة التي شهدناها سابقًا".

جدل حول البورصة وأسعار الدواجن

جاءت تصريحات النائب ردًا على مطالب شعبة الدواجن بفتح حوار موسع داخل مجلس النواب بشأن أوضاع السوق، بعد شكاوى من بعض المنتجين من انخفاض الأسعار وتكبد خسائر.

وشدد على أن أي آلية لتنظيم السوق أو تحديد الأسعار يجب أن تراعي التوازن بين استمرار الإنتاج وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

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