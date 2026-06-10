ثروت الزيني: البيض والدواجن أرخص مصادر البروتين الحيواني في مصر

حذر الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من خطورة الشائعات المتداولة حول قطاع الدواجن والبيض، مؤكداً أن بعض ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي منطق أو حقائق علمية.

وقال الزيني: "ناس بتيجي تقول كلام مغلوط كلام ليس له أي منطق ولا عقلانية يحذرونا مثلاً من أكل البيض أو الفراخ أو حاجة زي كدة"، مشدداً على أن هذه الرسائل السلبية تستهدف قطاعاً وطنياً ناجحاً استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر فرص عمل واستثمارات ضخمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "عندنا صناعة ناجحة، صناعة حققت اكتفاء ذاتيا، صناعة بها ملايين العمال، استثمارات ضخمة جداً".

وأشار إلى أن الحروب الاقتصادية أصبحت أحد أشكال الاستهداف للقطاعات الإنتاجية الناجحة، موضحاً: "زي ما الناس بيحاربونا النهاردة بالسلاح، لأ في حروب النهاردة اقتصادية، قطاع ناجح عندنا النهاردة لازم يستهدف بالإشاعات وبالكلام المغلوط"، مشددًا، على أهمية الاحتكام إلى العقل والمنطق وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الصناعة.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن السبب الحقيقي لانخفاض الأسعار يتمثل في وفرة الإنتاج والإتاحة، لكنه حذر في الوقت نفسه من الخسائر التي يتعرض لها بعض المربين، قائلاً: "لو حصل المربي النهاردة والمنتج خرج من الإنتاج نتيجة الخسائر الفظيعة اللي بيواجهها، مش هيستمر في الإنتاج، وده مؤشر خطير جداً"، وموضحًا، أن استمرار خروج المنتجين من السوق قد يؤدي مستقبلاً إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار لا يتحملها المواطن.

وأشار الزيني إلى أن مصر أصبحت أكبر منتج للبيض والدواجن في الشرق الأوسط، وأن منتجاتها تخضع لرقابة صارمة محلياً وخارجياً، خاصة في ظل التوسع في التصدير.

وقال: "إنتاجنا ضخم جداً، إحنا أكبر إنتاجاً للبيض والدواجن في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن البيض والدواجن يمثلان أرخص مصادر البروتين الحيواني، موضحاً أن "75% من الأسرة المصرية بتعتمد على الدواجن والبيض".

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على العلم والجهات الرقابية المختصة، قائلاً: "لا داعي لأن نسمع إشاعات أو كلام مغلوط، عندنا علماء وعندنا بحث علمي وعندنا أجهزة رقابية".

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