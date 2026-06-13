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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الدواجن: المنتجون يخسرون 30% ونطالب ببورصة عادلة لحماية الصناعة والمستهلك

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، تفاصيل الأزمة التي يواجهها القطاع حاليًا، مؤكدًا أن المنتجين يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة آليات التسعير الحالية.

خسائر كبيرة في قطاع الدواجن

أكد السيد خلال برنامج الحياة اليوم، أن المنتجين يواجهون خسائر وصفها بـ"الفادحة"، مشيرًا إلى أن بعض المربين يخسرون بشكل يومي سواء في إنتاج الدواجن أو بيض المائدة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن خسائر كرتونة البيض تصل في بعض الأحيان إلى نحو 60 جنيهًا، لافتًا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى خسائر تقترب من 30% داخل القطاع.

المطالبة بإنشاء بورصة للدواجن

وشدد سامح السيد على أن الأزمة الأساسية تتمثل في غياب بورصة رسمية للدواجن تحدد الأسعار بصورة عادلة وشفافة، موضحًا أن البورصة التي كانت موجودة في مدينة بنها توقفت منذ نحو 13 عامًا.

وأضاف أن الشعبة تطالب بتشكيل مجلس إدارة لبورصة الدواجن يضم الجهات المعنية والمتخصصين تحت مظلة الدولة، من أجل تحديد الأسعار وفقًا لتكاليف الإنتاج الحقيقية وآليات العرض والطلب الفعلية.

مواجهة تحكم الوسطاء في السوق

وأشار إلى أن غياب البورصة فتح المجال أمام بعض الوسطاء والسماسرة للتحكم في حركة السوق وأسعار البيع، خاصة أن الدواجن سلعة سريعة التداول ويجب بيعها خلال فترة محددة، ما يضع المنتجين تحت ضغوط كبيرة.

وأكد أن وجود آلية تسعير رسمية سيساهم في حماية المنتج والمستهلك في الوقت نفسه، ويحقق التوازن المطلوب داخل السوق.

التوسع في التداول المنظم والتخزين

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أهمية التوسع في منظومة التداول المنظم للدواجن، والاستفادة من إمكانيات التجميد والتخزين، بما يساهم في تكوين مخزون استراتيجي يمكن الاستعانة به عند الحاجة.

وأوضح أن الدواجن المجمدة تمتد صلاحيتها لفترات طويلة، وهو ما يمنح السوق مرونة أكبر في التعامل مع الفوائض الإنتاجية وتقلبات الأسعار.

حماية صناعة باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه

وأكد سامح السيد أن صناعة الدواجن تعد من أكبر الصناعات الغذائية في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت العديد من التسهيلات ومدخلات الإنتاج اللازمة لاستمرار النشاط.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استقرار السوق والحفاظ على الصناعة الوطنية، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين وحقوق المستهلكين.

https://web.facebook.com/reel/2104234093768247 

 

الحياة اليوم شعبة الدواجن الدواجن المنتجون حماية الصناعة والمستهلك

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