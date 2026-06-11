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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تستمر موجة الانخفاض؟ توقعات جديدة بشأن أسعار البيض والدواجن

البيض والدواجن
البيض والدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، لتسجل مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط حالة من الارتياح بين المواطنين بعد موجات متتالية من الارتفاعات التي أثرت على أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الفترات الماضية.


ووصل سعر كرتونة البيض في المزارع إلى نحو 65 جنيهًا، في تراجع وصفه العاملون بالقطاع بأنه من أكبر الانخفاضات التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات باستمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار وفرة المعروض وزيادة الإنتاج المحلي.


وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الانخفاض الحالي في أسعار البيض والدواجن يرجع بالأساس إلى زيادة المعروض داخل الأسواق بصورة كبيرة، نتيجة التوسع في الإنتاج وعودة العديد من المربين إلى النشاط بعد تجاوز الأزمات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.

وأوضح الزيني أن السوق تعمل وفق آليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر بالتوسع في الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية بدأت تؤتي ثمارها حاليًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار التي تشهد تراجعًا متواصلًا.
وفرة إنتاجية غير مسبوقة

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن قطاع الدواجن تمكن من استعادة جزء كبير من قدراته الإنتاجية بعد تحسن أوضاع استيراد الأعلاف والخامات اللازمة للتربية، وهو ما شجع المربين على زيادة أعداد القطعان داخل المزارع.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترات السابقة دفع الكثير من المنتجين إلى التوسع في الإنتاج، كما شهد القطاع زيادة ملحوظة في أعداد قطعان الجدود وأمهات الدواجن بنسب تراوحت بين 25 و30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، الأمر الذي أدى إلى تدفق كميات كبيرة من الإنتاج إلى الأسواق خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد أن الأسواق تستقبل يوميًا كميات ضخمة من البيض والدواجن، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من التشبع النسبي وانخفاض الأسعار نتيجة تفوق حجم المعروض على حجم الطلب الفعلي.


تراجع القوة الشرائية

ولم تقتصر أسباب الانخفاض على زيادة الإنتاج فقط، بل ساهمت عوامل موسمية أخرى في تقليل معدلات الاستهلاك، من بينها موسم الامتحانات واقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتجه عدد كبير من الأسر إلى شراء اللحوم الحمراء والأضاحي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الدواجن والبيض مقارنة بالفترات الأخرى من العام.


وأوضح الزيني أن تراجع القوة الشرائية لبعض الأسر ساهم أيضًا في خفض معدلات الاستهلاك، وهو ما عزز من تأثير وفرة الإنتاج على الأسعار، ودفعها إلى التراجع بصورة أكبر خلال الفترة الحالية.
أسعار البيض اليوم في الأسواق


وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 55 جنيهًا للجملة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تدور حول 80 جنيهًا للكرتونة، بعدما كانت تباع خلال فترات سابقة بنحو 140 جنيهًا، ما يعكس حجم التراجع الذي شهدته الأسواق.


كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند نحو 55 جنيهًا للجملة، بينما يتراوح سعرها للمستهلك حول 85 جنيهًا وفقًا لمناطق البيع وتكاليف النقل والتوزيع.


أما البيض البلدي، فقد سجل نحو 90 جنيهًا للكرتونة بالجملة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى نحو 110 جنيهات، مع اختلافات طفيفة بين محافظة وأخرى.


توقعات بمزيد من الانخفاضات

وتوقع خبراء القطاع استمرار حالة الاستقرار والانخفاض النسبي في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تدفق الإنتاج الجديد من المزارع، وتوافر الأعلاف والخامات اللازمة للإنتاج بصورة منتظمة.

وأشاروا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود وفرة كبيرة في المعروض، وهو ما يمنح الأسواق حالة من التوازن ويحد من أي قفزات سعرية مفاجئة، مؤكدين أن الحفاظ على استقرار مستلزمات الإنتاج سيكون العامل الأهم في استمرار تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويعكس الانخفاض الحالي نجاح قطاع الدواجن في تجاوز جزء كبير من التحديات التي واجهته خلال الأعوام الماضية، خاصة بعد أزمة الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، ليبدأ السوق مرحلة جديدة عنوانها زيادة المعروض وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري لصالح المستهلكين.

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