بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق

يواجه قطاع إنتاج بيض المائدة في مصر، أزمة متصاعدة نتيجة التراجع المستمر في أسعار البيع، وهو ما دفع المنتجين إلى التحذير من تداعيات اقتصادية قد تهدد استقرار الصناعة.

وبينما تؤكد شعبة بيض المائدة أن السوق المحلية تشهد فائضًا إنتاجيًا يتجاوز الاحتياجات الفعلية.

ويرى العاملون بالقطاع ، أن استمرار البيع بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج قد يؤدي إلى خروج عدد من المزارع من السوق، بما ينعكس مستقبلًا على حجم المعروض والأسعار.

وفي ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى جهود الحكومة لدعم المنتجين وفتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب الفائض والحفاظ على واحدة من أهم الصناعات الغذائية في البلاد.

وحذر حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، من استمرار تراجع أسعار بيع البيض في السوق المحلية، مؤكدًا أن القطاع يواجه تحديات قد تدفع عددًا كبيرًا من المنتجين إلى الخروج من السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الحالية قد تكون أكثر حدة من تداعيات أزمة عام 2022، مشيرًا إلى أن استمرار الخسائر يهدد بتراجع الطاقة الإنتاجية للقطاع، وهو ما قد يعيد البلاد إلى مرحلة العجز بعد أن نجحت في تحقيق فائض إنتاجي يصل إلى نحو 130% من احتياجات السوق.

وأكد أن السماح بتصدير الفائض من الإنتاج، الذي يقدر بنحو 30% إلى 40%، لن يؤثر على توافر البيض للمستهلكين داخل السوق المحلية، ولن يتسبب في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج الحالي يغطي الاحتياجات المحلية بالكامل مع وجود كميات إضافية قابلة للتصدير.

وأشار إلى أن دعم المنتج المحلي يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار الأسعار على المدى الطويل، موضحًا أن الحفاظ على استمرارية المزارع الوطنية يحمي السوق من الاعتماد على الاستيراد وما يرتبط به من تقلبات سعرية وأعباء إضافية.

وكشف الأمين العام للشعبة عن عقد اجتماع عاجل بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي شعبة بيض المائدة وأصحاب مصانع بسترة البيض، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل دعم الصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن وزير الزراعة تعهد بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه المنتجين وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع التركيز على تسريع إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

الحفاظ على استقرار الصناعة

وأكد إبراهيم، أن بيض المائدة المصري يتمتع بمواصفات وجودة تؤهله للمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية، خاصة في الدول الإفريقية، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات تنفيذية سريعة لدعم المصدرين والحفاظ على استقرار الصناعة وزيادة عوائدها الاقتصادية.