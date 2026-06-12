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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة بيض المائدة: فائض الإنتاج يضغط على الأسعار.. ومخاوف من خروج المنتجين من السوق

البيض
البيض
محمد البدوي

رغم تحقيق مصر فائضًا في إنتاج بيض المائدة وتغطية احتياجات السوق المحلية بنسبة تتجاوز 100%؛ تواجه الصناعة تحديات متزايدة، نتيجة تدني أسعار البيع إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج.

تداعيات استمرار الأزمة

وفي ظل هذه الظروف؛ حذرت شعبة بيض المائدة من تداعيات استمرار الأزمة، مؤكدة أن القطاع قد يشهد موجة خروج واسعة للمنتجين، بما يهدد المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، ويعيد السوق إلى دائرة العجز. 

كما شددت الشعبة على أهمية الإسراع في فتح أسواق تصديرية جديدة؛ باعتبارها أحد الحلول الرئيسية للحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.
 

استمرار تراجع أسعار بيع البيض

وحذر حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، من استمرار تراجع أسعار بيع البيض في السوق المحلية، مؤكدًا أن القطاع يواجه تحديات قد تدفع عددًا كبيرًا من المنتجين إلى الخروج من السوق خلال الفترة المقبلة.

سعر البيض اليوم

الطاقة الإنتاجية للقطاع

وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الحالية قد تكون أكثر حدة من تداعيات أزمة عام 2022، مشيرًا إلى أن استمرار الخسائر يهدد بتراجع الطاقة الإنتاجية للقطاع، وهو ما قد يعيد البلاد إلى مرحلة العجز بعد أن نجحت في تحقيق فائض إنتاجي يصل إلى نحو 130% من احتياجات السوق.
 

السماح بتصدير الفائض من الإنتاج

وأكد أن السماح بتصدير الفائض من الإنتاج، الذي يقدر بنحو 30% إلى 40%، لن يؤثر على توافر البيض للمستهلكين داخل السوق المحلية، ولن يتسبب في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج الحالي يغطي الاحتياجات المحلية بالكامل مع وجود كميات إضافية قابلة للتصدير.

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دعم المنتج المحلي

وأشار إلى أن دعم المنتج المحلي يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار الأسعار على المدى الطويل، موضحًا أن الحفاظ على استمرارية المزارع الوطنية يحمي السوق من الاعتماد على الاستيراد وما يرتبط به من تقلبات سعرية وأعباء إضافية.
 

بيض المائدة وأصحاب مصانع بَسْتَرة البيض

وكشف الأمين العام للشعبة عن عقد اجتماع عاجل بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي شعبة بيض المائدة وأصحاب مصانع بسترة البيض، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل دعم الصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية.
 

التسهيلات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية

وأضاف أن وزير الزراعة تعهد بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه المنتجين وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع التركيز على تسريع إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

تناول البيض والخرف

بيض المائدة المصري

وأكد إبراهيم أن بيض المائدة المصري يتمتع بمواصفات وجودة تؤهله للمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية، خاصة في الدول الإفريقية، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات تنفيذية سريعة لدعم المصدرين والحفاظ على استقرار الصناعة وزيادة عوائدها الاقتصادية.

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