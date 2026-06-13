شعبة البيض: الإنتاج يتجاوز الاحتياج بـ 40% والأسعار تهبط

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض من السلع المرنة التي ترتفع وتنخفض حسب الطلب، وهو من السلع التي تباع طازجة، أي لا تقبل التخزين لفترة زمنية طويلة.

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة» تقديم الإعلامي هشام سامي، أن أسعار البيض تنخفض في حالة وفرة المعروض منها بالأسواق، وترتفع في حالة انخفاض المعروض بالأسواق.

الإنتاج أعلى من الاحتياج بنسبة 40%

ولفت إلى أن سبب انخفاض أسعار البيض خلال هذه الفترة يرجع إلى أن الإنتاج أعلى من الاحتياج بنسبة 40%، أي أن هناك فائضًا كبيرًا من البيض بالأسواق، وأن المستهلك في هذه الفترة سعيد بهذه الانخفاضات والهبوط الكبير بالأسعار.

وأشار إلى أن المنتجين خلال هذه الفترة يعانون من الخسائر، وأنهم يصرخون بسبب هذه الأسعار، وأن هذه الانخفاضات قد تتسبب في خروج عدد من المنتجين من الدورة الإنتاجية.

وأوضح أن الجميع يسعى إلى توفير سلع بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه فإن المنتج مستثمر، ففي حالة تعرضه للخسارة سيخرج من المنظومة، وسيكون هناك قلة في الإنتاج.