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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الكرتونة بـ65 جنيه».. هبوط تاريخي يضرب أسعار البيض في مصر

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

تشهد سوق البيض في مصر حالة غير مسبوقة من التراجع الحاد في الأسعار، بعدما هبط سعر كرتونة البيض داخل المزارع إلى نحو 65 جنيهًا، وهو مستوى سعري لم تشهده السوق منذ سنوات طويلة، في ظل وفرة كبيرة بالمعروض وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

قطاع البيض

وأكد حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن القطاع يمر بأزمة حقيقية نتيجة بيع المنتجين للبيض بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة وصلت إلى نحو 50% من رؤوس أموال العديد من المربين والمنتجين.

تكلفة كرتونة البيض

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض داخل المزرعة تصل حاليًا إلى نحو 115 جنيهًا، بينما يتم بيعها من أرض المزرعة بنحو 65 جنيهًا فقط، وهو ما يمثل فجوة كبيرة بين التكلفة وسعر البيع، ويضع المنتجين تحت ضغوط مالية متزايدة تهدد استمرارية النشاط.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال العامين الماضيين في معالجة أزمة نقص الإنتاج التي شهدتها الأسواق خلال عامي 2022 و2023، عندما اضطرت البلاد إلى استيراد كميات من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن الحكومة عملت على تشجيع المنتجين للعودة إلى دورات الإنتاج، إلى جانب تسهيل استيراد الجدود والأمهات، الأمر الذي ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.

ولفت إلى أن السوق المحلية تشهد حاليًا فائضًا في الإنتاج يقدر بنحو 130% من الاحتياجات الفعلية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض بصورة كبيرة مقابل ضعف الطلب، لتتراجع الأسعار إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج.

وأكد الأمين العام لشعبة بيض المائدة أن استمرار هذه الأوضاع دون حلول عاجلة قد يدفع عددًا من المنتجين إلى الخروج من المنظومة الإنتاجية، محذرًا من أن ذلك قد ينعكس مستقبلاً على توازن السوق ويؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.

ودعا إلى الإسراع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الفائض من الإنتاج المحلي، موضحًا أن تصدير البيض يمكن أن يسهم في تحقيق عوائد من العملة الأجنبية، خاصة في ظل اعتماد صناعة الدواجن على استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج مثل الذرة والصويا والأعلاف والتحصينات من الخارج.

أسعار كرتونة البيض اليوم

وعلى صعيد الأسعار المتداولة بالأسواق، سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 65 جنيهًا بالجملة داخل المزارع، لتصل إلى المستهلك بأسعار تدور حول 80 جنيهًا، مقارنة بمستويات تجاوزت 140 جنيهًا خلال فترات سابقة.

واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند65 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 85جنيهًا


ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 90 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

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