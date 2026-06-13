تذبذب أسعار السلع الغذائية في الأسواق.. تراجع البيض والمكرونة وصعود للسكر

شهدت الأسواق المصرية اليوم السبت تحركات سعرية متباينة في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجعت بعض الأصناف وعلى رأسها المكرونة المعبأة والبيض، في مقابل ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل السكر والزيوت والأرز والدقيق، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق خلال الفترة الحالية.



وأوضحت البيانات الصادرة عن حركة الأسعار أن المكرونة المعبأة وزن 400 جرام سجلت تراجعًا بنحو 4.58 جنيه لتصل إلى 23.22 جنيه للعبوة، كما انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 4.27 جنيه ليسجل 63.67 جنيه للكيلو. وشملت التراجعات أيضًا أسعار البيض، حيث هبطت كرتونة البيض بنحو 8.98 جنيه لتسجل 102.46 جنيه، بينما تراجعت أسعار البيض الأبيض والحمرى والبلدي بنسب طفيفة.

وفي المقابل، شهدت بعض السلع الغذائية الأساسية ارتفاعات جديدة، إذ ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 2.32 جنيه ليصل إلى 101.02 جنيه للتر، وزيت الذرة بقيمة 1.84 جنيه مسجلًا 121.04 جنيه للتر.

كما سجلت أسعار الفول المعبأ والمجروش زيادات جديدة، إلى جانب ارتفاع سعر السكر المعبأ والدقيق والأرز بنسب طفيفة.

كما شملت الزيادات أسعار بعض أنواع العدس والشاي، حيث ارتفع سعر الشاي بقيمة ملحوظة للكيلو، مع تسجيل زيادات محدودة في أسعار العبوات الصغيرة من شاي العروسة وليبتون، إلى جانب ارتفاع طفيف في سعر البيضة البلدي.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التباين في أسعار السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق، مع تأثرها بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والتوزيع، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلكين.