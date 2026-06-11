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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«مش هتصدق بكام».. كرتونة البيض تسجل سعرًا غير مسبوق في البورصة والأسواق

البيض
البيض
شيماء مجدي


انخفضت أسعار البيض اليوم الخميس بالبورصة والأسواق ووصلنا إلي مستويات لم تصل إليه من قبل ، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض مع المزيد خلال الفترة المقبلة

أسعار كرتونة البيض 


ووصلت سعر كرتونة البيض إلي 65 جنيهًا بالمزرعة وهذا لم يحدث من سنوات ويرجع ذلك إلي زيادة الانتاجية مع تراجع القوة الشرائية


أسعار كرتونة البيض اليوم


ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 55جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 80جنيه، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.


واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 55جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 85جنيهًا
ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 90 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الانخفاض الملحوظ الذي تشهده أسعار البيض
والدواجن خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة المعروض في الأسواق بشكل كبير، نتيجة التوسع في الإنتاج بعد تجاوز الأزمات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها أزمة نقص الأعلاف وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأوضح “الزيني” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن السوق تعمل وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج الحالية جاءت نتيجة قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.


التوسع في الإنتاج بعد انتهاء أزمة الأعلاف


وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن قطاع الدواجن تعرض خلال عامي 2022 و2023 لتحديات كبيرة نتيجة أزمة الدولار وصعوبات استيراد الأعلاف والخامات اللازمة للإنتاج، الأمر الذي تسبب في خروج بعض المربين من المنظومة وتراجع حجم الإنتاج، وهو ما أدى وقتها إلى ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.


وأضاف أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوافر الأعلاف واستقرار حركة الاستيراد شجع المنتجين على العودة بقوة إلى السوق، فضلًا عن دخول استثمارات جديدة وزيادة أعداد القطعان في المزارع، سواء في قطاع إنتاج البيض أو التسمين.
وأشار “نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن” إلى أن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترات الماضية دفع العديد من المربين إلى زيادة طاقتهم الإنتاجية، كما تم ضخ أعداد إضافية من قطعان الجدود وأمهات الدواجن بنسب تجاوزت 25 و30% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.


وفرة كبيرة في المعروض داخل الأسواق


وأوضح الزيني أن تدفقات الإنتاج الإضافية التي دخلت المنظومة خلال الأشهر الماضية بدأت تظهر بوضوح في الأسواق حاليًا، لافتًا إلى أن السوق ما زالت تستقبل كميات إنتاج كبيرة ومن المتوقع استمرار هذا الوضع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن حجم المعروض من البيض والدواجن أصبح أكبر من حجم الطلب الفعلي، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار تدريجيًا، موضحًا أن المنتجين يتعاملون حاليًا مع وفرة إنتاجية غير مسبوقة مقارنة بالفترات السابقة.


تراجع القوة الشرائية ساهم في انخفاض الأسعار


وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن زيادة الإنتاج تزامنت مع مجموعة من العوامل التي أثرت على معدلات الاستهلاك، من بينها موسم الامتحانات واقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تتجه شريحة كبيرة من المواطنين إلى شراء اللحوم الحمراء والأضاحي، وهو ما ينعكس على حجم الطلب على الدواجن والبيض.

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