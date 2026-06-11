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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتحاد منتجى الدواجن: "مصر للطيران" خفضت ٢٠٪ على شحن الدواجن والبيض

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
رحمة سمير

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ مصر تقوم بالفعل بتصدير البيض ومنتجات الدواجن إلى عدد من الأسواق الخارجية، إلا أن التوسع في عمليات التصدير يتطلب مزيداً من الوقت والجهد لفتح أسواق جديدة واستيعاب الفائض الكبير في الإنتاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "بنصدر دلوقتي بس إحنا محتاجين التايم فاكتور النهاردة عشان نفتح أسواق النهاردة"، موضحاً أن المنافسة الإقليمية أصبحت قوية، خاصة بعد تحقيق بعض الدول مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.

وأشار الزيني إلى أن السوق الخليجية تشهد منافسة متزايدة، قائلاً: "السعودية بقى عندها اكتفاء ذاتي وبتنافس النهاردة وبتصدر لدول الخليج، وتركيا موجودة"، مؤكداً أن فتح الأسواق الخارجية يحتاج إلى مجهودات مستمرة وعلاقات تجارية وتسويقية ممتدة.

وتابع أن هناك تحركات فعلية في هذا الاتجاه، موضحاً: "عندنا وفد النهاردة من رواندا والأسبوع الجاي وفد من أوغندا"، ثم أشار لاحقاً إلى وجود وفود أخرى مرتقبة من كوت ديفوار في إطار الجهود المبذولة لزيادة فرص التصدير.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن القطاع يحتاج إلى دعم أكبر للصادرات من أجل تشجيع المنتجين على التوسع في الأسواق الخارجية، قائلاً: "محتاجين برضه دعم من النهاردة عشان ندعم الصادرات عشان نشجع الناس النهاردة إنها تصدر".

وأشاد في هذا السياق بقرار خفض تكاليف الشحن الجوي، مؤكداً أن "وزارة الطيران خفضت 20% على الشحن الجوي للبيض"، كما أوضح لاحقاً أن "مصر للطيران خفضت 20% النهاردة على شحن الدواجن والبيض من خلال مصر للطيران وده شيء جيد".

وكشف الزيني أن مصر تصدر حالياً إلى أكثر من تسع دول خليجية وأفريقية، قائلاً: "إحنا فاتحين النهاردة التصدير في دول خليجية ودول أفريقية أكتر من 9 دول بنفتح ليها"، لكنه شدد على أن حجم الإنتاج الحالي يتطلب أسواقاً إضافية، موضحاً أن "إنتاجنا في اليوم تجاوز 5 مليون فرخة، إنتاجنا تجاوز 50 مليون بيضة"، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى فتح منافذ جديدة لاستيعاب الكميات المتزايدة من الإنتاج المحلي.
https://www.facebook.com/reel/1890931344930872 

منتجى الدواجن الوقت والجهد شحن الدواجن والبيض مصر للطيران والبيض

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