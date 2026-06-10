ثروت الزيني: تكلفة إنتاج طبق البيض تتجاوز 100 جنيه وسعر بيعه 65 جنيهًا

حذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من احتمالية عودة أسعار البيض والدواجن إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الخسائر التي يتعرض لها المربون، مؤكداً أن "المربي بيخسر خسائر شديدة جداً"، وأن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى خروج عدد من المنتجين من السوق، وهو ما سينعكس على حجم المعروض مستقبلاً.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ قطاع إنتاج البيض يواجه خسائر كبيرة في الوقت الحالي، قائلاً: "طبق البيض النهاردة بيتباع بـ65 جنيه في المزرعة تكلفته تزيد 100 جنيه و105 جنيه، بيخسر 50 جنيه في طبق البيض، فخسائر كبيرة جداً فهيخرج وهايوقف عن الإنتاج"، ومشيرًا، إلى أن استمرار البيع بأقل من التكلفة لا يمكن أن يستمر لفترات طويلة دون تأثيرات سلبية على الصناعة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الوضع لا يختلف كثيراً في قطاع الدواجن، موضحاً أن "الفراخ النهاردة الكيلو مثلاً 68 جنيه في المزرعة، 70، تكلفته مش أقل من 80 جنيه". وتابع قائلاً: "المربي خسر دورة خسر التانية مش هايدخل التالتة"، مؤكداً أن أساس التوازن في السوق وتراجع الأسعار واستقرارها هو استمرار الإنتاج والإتاحة، وأن العنصر الرئيسي في هذه المعادلة هو بقاء المربي والمنتج داخل المنظومة الإنتاجية وعدم خروجه منها نتيجة الخسائر المتراكمة.

كما شدد الزيني على أن تحقيق المنتج لهامش ربح معقول ليس أمراً سلبياً، بل ضرورة لضمان استمرارية النشاط، قائلاً: "الموضوع هو لازم يكسب عشان يستمر، هو لازم يخسر؟ لو خسر هايمشي"، مؤكداً أن المنطق الاقتصادي يفرض أن يغطي المنتج تكلفته على الأقل حتى يتمكن من مواصلة الإنتاج والحفاظ على استقرار السوق.

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