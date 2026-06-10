اتحاد منتجي الدواجن: زيادة إنتاج البيض بنسبة 30% وراء تراجع الأسعار | فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ تراجع أسعار البيض والدواجن يرجع بالأساس إلى طبيعة هذه السلع التي تخضع بشكل مباشر لآليات العرض والطلب، موضحاً أن "السلع اللي ملهاش عمر أو السلع الطازجة، أو الدواجن بنسميها الدواجن الحية والبيض بنسميه البيض الطازج، دي سلع بيتم تداولها يوم بيوم، وجبة بوجبة، وفقاً لآليات العرض والطلب".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذه السلع تتميز بمرونة شديدة في التحرك صعوداً وهبوطاً بحسب ظروف السوق، قائلاً: "دي سلع شديدة المرونة صعوداً وهبوطاً حسب آليات السوق، في طلب شديد بتتحرك الأسعار فوق، في عرض قليل بتتحرك الأسعار، في النهاردة قوة شرائية كبيرة بتزيد الأسعار"، مشيراً إلى أن صعوبة التخزين وقصر العمر التسويقي لهذه المنتجات يجعلانها أكثر تأثراً بالتغيرات اليومية في السوق.

وكشف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن أن إنتاج البيض شهد طفرة ملحوظة خلال العام الحالي، موضحاً أن "عندنا إنتاج السنة دي زيادة بواقع 30% عن السنة اللي فاتت"، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج اليومي تجاوز ما بين 45 و50 مليون بيضة يومياً.

وأرجع ذلك إلى انتظام الأعلاف وتوافر النقد الأجنبي، وهو ما شجع المربين على دخول دورات إنتاج جديدة وأكبر حجماً، إلى جانب انتظام حلقات الجدود والأصول والأمهات البياض، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في المعروض وانعكس على الأسعار بصورة مباشرة.