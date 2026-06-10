بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء سلبي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، بأداء سلبي؛ حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعا بنسبة 1,96 %، ليستقر بذلك عند 18.142,55 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,93 % إلى 1.311,50 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 2,98 % إلى 1.313,48 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر MASI Mid and Small Cap، أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 1,42 % إلى 1.823,21 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر "إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15"، ومؤشر "إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد"، على خسارة بنسبة 2,45 % إلى 17.295,75 نقطة، وبنسبة 2,2 % إلى 15.588,7 نقطة على التوالي.