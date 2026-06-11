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بعد انخفاض البيض.. تعرف على أسعار الطيور والدواجن في الأسواق اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد انخفاض البيض.. تعرف على أسعار الطيور والدواجن في الأسواق اليوم

ال
ال
قسم الخدمات

​شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء اليوم، الخميس 11 يونيو، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الفراخ والطيور بمختلف أنواعها، بالتوازي مع موجة انخفاض ملحوظة في أسعار البيض (بنوعيه الأبيض والأحمر) في المزارع والأسواق. 

وهذا التراجع في أسعار البيض فتح الباب أمام تساؤلات المستهلكين حول مدى إمكانية انعكاسه على أسعار الدواجن الحية والمجزآت خلال الأيام المقبلة.

الدواجن

و​يرصد هذا التقرير تحديثات الأسعار من داخل الأسواق للمستهلك، متضمنة عروض التوفير على الكميات والمجزآت.

​أولاً: أسعار الدواجن والطيور الحية اليوم

و​استقرت الفراخ البيضاء، التي تمثل القوة الشرائية الأكبر للمستهلكين، عند معدلاتها الطبيعية، وجاءت الأسعار تفصيلياً كالآتي:

  • ​الفراخ البيضاء: 75 جنيهاً للكيلو مع عرض التوفير: 10 كيلو بسعر 700 جنيه (وفر 50 جنيهاً).
  • ​الفراخ البلدي: 110 جنيهات للكيلو.
  • ​الفراخ البلدي الصعيدي: 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​فراخ بلدي حشو: 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​فراخ بلدي عتاقي: 100 جنيه للكيلو مع عرض التوفير: 10 كيلو بسعر 800 جنيه (وفر 200 جنيه).
  • ​ديوك أمهات بلدي: 90 جنيهاً للكيلو.
  • ​أمهات بيضاء: 80 جنيهاً للكيلو.
  • ​أسعار البط، الرومي، والحمام
  • ​بط بلدي: 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​وز شامورت: 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​أرانب بلدي: 120 جنيهاً للكيلو.
  • ​رومي بلدي: 170 جنيهاً للكيلو.
  • ​حمام جامبو: 240 جنيهاً لـ (جوز الحمام).
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​ثانياً: بورصة المجزآت وعروض “الوزن الكبير”

و​تُقبل الأسر المصرية على شراء مجزآت الدواجن كبديل اقتصادي وسريع للتحضير، وقد تضمنت أسواق اليوم عروضاً قوية عند الشراء بكميات (3 إلى 5 كيلو):

  • البانيه 200 جنيه  3 كيلو بسعر 550 جنيهاً مع توفير 50 جنيهاً
  • الشيش طاووق 190 جنيهاً و3 كيلو بسعر 499 جنيهاً مع توفير 71 جنيهاً
  • شاورما الفراخ 190 جنيهاً و3 كيلو بسعر 499 جنيهاً مع توفير 71 جنيهاً
  • الأوراك 90 جنيهاً و5 كيلو بسعر 399 جنيهاً بتوفير 51 جنيهاً
  • الدبابيس 130 جنيهاً و5 كيلو بسعر 600 جنيه بتوفير 50 جنيهاً
  • الحمام الكداب 130 جنيهاً و5 كيلو بسعر 600 جنيه مع توفير 50 جنيهاً
  • صدور بالعظم 130 جنيهاً و5 كيلو بسعر 600 جنيه مع توفير 50 جنيهاً
  • الكبد والقوانص 100 جنيه و2.5 كيلو بسعر 200 جنيه بتوفير 50 جنيهاً
  • أجنحة  50 جنيهاً — سعر ثابت واقتصادي
اسعار الدواجن اليوم

كيف يؤثر انخفاض البيض على أسواق الدواجن؟

​ويؤكد خبراء شعبة الدواجن أن تراجع أسعار البيض في الأسواق يعود إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب النسبي بعد انقضاء المواسم والمناسبات، فضلاً عن استقرار أسعار الأعلاف (الذرة والصويا) في الإمدادات الأخيرة.

و​هذا الانخفاض في "البيض" يمثل مؤشراً إيجابياً؛ حيث يتوقع التجار أن يتبعه هدوء تدريجي في أسعار الفراخ الحية (خاصة الأمهات والبيضاء) خلال الأسابيع القادمة، ما لم تطرأ أي تغيرات في درجات الحرارة تؤثر على أعمال التربية في المزارع.

الدواجن أسعار الدواجن الطيور سعر البيض سوق الدواجن

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