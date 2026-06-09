قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
كريستال بالاس يقترب من تعيين بيير ساج مدربًا جديدًا للفريق
ترامب: الإيرانيون أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز
ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز
تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة
أخطر تنظيم مالي للإخوان..إحالة 65 متهمًا في أكبر قضية لتهريب الأموال إلى الجنايات
تراجع سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
ترامب : نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا ممتازًا للغاية مع إيران
وزير الدفاع الإيطالي : إسرائيل تتوسع عسكريا في جنوب لبنان .. والوضع الإنساني قاتم
سويلم : رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي .. ومعالجة الصرف الزراعي
كواليس محاكمة سارة خليفة بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخـ درات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

4 فئات من الموظفين يحق لهم تخفيض ساعات العمل اليومية.. تعرف عليهم

العمل
العمل
قسم الخدمات

​في إطار حرص الدولة على دعم الرعاية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي الظروف الإنسانية والصحية للمواطنين، حددت التشريعات تيسيرات هامة لبعض فئات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. 

وتأتي ميزة "تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة" كأحد أبرز الحقوق التي كفلها القانون لدعم التوازن بين الاستقرار الوظيفي والمسؤوليات الأسرية والصحية.

قانون العمل الجديد

​ووفقًا للمادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك 4 فئات رئيسية تستحق قانونًا هذا التخفيض اليومي، وهي:

​أولاً: الفئات المستحقة لتخفيض العمل (بموجب قانون الخدمة المدنية)

​الموظفون من ذوي الإعاقة: لمنحهم مرونة أكبر في الانتقال وتخفيف أعباء العمل اليومية.
​الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة: رعايةً لحق الآباء والأمهات في توفير الوقت اللازم لمتابعة وتأهيل أطفالهم.
​الموظفة المرضعة: ويسري هذا الحق للمرأة العاملة حتى يبلغ طفلها عمر عامين (مرحلة الرضاعة الكاملة).
​الموظفة الحامل: ويبدأ استحقاقها لتخفيض ساعات العمل اليومية اعتبارًا من الشهر السادس للحمل لحمايتها وصحتها الجنينية.

قانون العمل الجديد

​ثانياً: توسيع المظلة لتشمل "مراعي ذوي الإعاقة"

​ولم يغفل المشرّع المصري الأقارب الذين يتولون الرعاية الفعلية لشرائح ذوي الهمم؛ حيث نصت المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على:

​"جواز تخفيض ساعات العمل لمن يرعى فعلياً شخصاً من ذوي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية".

​ويعكس هذا النص التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم القانوني للمرافقين والمستحقين الفعليين للرعاية داخل الأسرة.

تكثيف الحملات على المطاعم والمولات التجارية لتطبيق قانون العمل الجديد بأسيوط

​ميزة استثنائية: "تجميع الساعات" للحصول على يوم راحة بديل

​وفي لفتة تنظيمية تمنح الموظفين مرونة كبرى، أتاح القانون ميزة تجميع الساعات المخفضة؛ حيث يجوز للموظف عدم تقليل الساعة يوميًا وبدلاً من ذلك "تجميع" هذه الساعات على مدار الأسبوع ومنح الموظف يوم راحة بديل عنها، شريطة الالتزام بالحدود القانونية المقررة لساعات العمل.

​وتُطبق هذه القواعد التنظيمية بمرونة وضوابط موحدة على جميع الحالات المماثلة في الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، تيسيرًا على حاملي هذه الحقوق.

قانون العمل

4504 وظيفة في 14 محافظة خلال يونيو

وكانت أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب المصري بالتعاون مع القطاع الخاص.

​وصرحت الوزارة أن النشرة الحالية توفر 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة من شركات القطاع الخاص، ممتدة عبر 14 محافظة بالجمهورية، مشيرة إلى أن باب التقديم مفتوح ومستمر طوال شهر يونيو 2026.

و​تتميز النشرة بتنوع هائل في التخصصات المطلوبة لتناسب كافة المؤهلات والخبرات، حيث شملت مجالات:

مشروع قانون العمل
  • ​المجالات الهندسية والفنية: الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا، التحكم الكهربائي، الصيانة، والإشراف الفني والموقعي، بالإضافة إلى الجودة والإنتاج.
  • ​الوظائف الإدارية والمالية: الموارد البشرية (HR)، المحاسبة، المشتريات، التسويق، والمبيعات.
  • ​القطاعات الخدمية والمهنية: الأمن، المخازن، القيادة (برخص قيادة مختلفة)، الفندقة والمطاعم، إلى جانب مجموعة واسعة من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.
قانون العمل ساعات العمل قانون الخدمة المدنية ذوي الإعاقة الموظف المرضعة الحامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

المدير الفني البلجيكي

مدرب بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر: نسجل في المتوسط 3 أهداف بالمباراة

ترشيحاتنا

نطحة زين الدين زيدان

نطحة زين الدين زيدان.. ماذا قال له لاعب إيطاليا ليفقد صوابه؟

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

بالصور

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد