رواتب وتأمينات.. "العمل" تعلن عن 4504 وظيفة في 14 محافظة خلال يونيو

في خطوة جديدة تهدف إلى محاصرة البطالة ودعم طاقات الشباب، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب المصري بالتعاون مع القطاع الخاص.

​وصرحت الوزارة أن النشرة الحالية توفر 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة من شركات القطاع الخاص، ممتدة عبر 14 محافظة بالجمهورية، مشيرة إلى أن باب التقديم مفتوح ومستمر طوال شهر يونيو 2026.

​التخصصات والمحافظات المستهدفة

و​تتميز النشرة بتنوع هائل في التخصصات المطلوبة لتناسب كافة المؤهلات والخبرات، حيث شملت مجالات:

​المجالات الهندسية والفنية: الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا، التحكم الكهربائي، الصيانة، والإشراف الفني والموقعي، بالإضافة إلى الجودة والإنتاج.

​الوظائف الإدارية والمالية: الموارد البشرية (HR)، المحاسبة، المشتريات، التسويق، والمبيعات.

​القطاعات الخدمية والمهنية: الأمن، المخازن، القيادة (برخص قيادة مختلفة)، الفندقة والمطاعم، إلى جانب مجموعة واسعة من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.

​أما عن الجغرافيا الإدارية للوظائف، فقد غطت النشرة 14 محافظة لضمان التوزيع العادل للفرص، وهي:

​(القاهرة، الجيزة، الغربية، دمياط، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، سوهاج، المنيا، السويس، مطروح، الشرقية، جنوب سيناء، وأسيوط).

​مزايا تنافسية ودمج “ذوي الهمم”

و​أكدت وزارة العمل أن الوظائف المُعلنة تقدم رواتب مجزية يتم تحديدها بناءً على طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية للمتقدمين. وتوفيراً لبيئة عمل آمنة ومستقرة، تشمل هذه الفرص تأمينات اجتماعية وصحية شاملة تضمن حقوق العاملين.

​وفي سياق متصل، وتماشياً مع سياسة الدولة لدمج القدرات الخاصة في سوق العمل، أفادت الوزارة أن النشرة تتضمن مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، بما يتناسب مع إمكاناتهم ويضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في بناء الاقتصاد الوطني.

​طرق وآليات التقديم

و​أوضحت الوزارة أن التقديم متاح عبر عدة قنوات رسمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك من خلال:

​المقر المباشر: الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

​المكاتب الإقليمية: مديريات العمل المنتشرة في المحافظات المعنية.

​التواصل المباشر: التنسيق مع الشركات المُعلنة بالنشرة بشكل مباشر.

​المنصات الإلكترونية: التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية.

وظائف خالية

وكانت ​أعلنت شركة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر عن حاجتها لشغل وظيفة "مودريتور"، حيث تستهدف حديثي التخرج وأصحاب الخبرات المحدودة بحد أقصى ثلاث سنوات.

ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و30 عاما، مع الإلمام بأساسيات الحاسب الآلي، فيما لا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو برامج مايكروسوفت أوفيس.

كما توفر إحدى الشركات فرصة للعمل في مجال السلامة والصحة المهنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من كلية الزراعة أو معهد التعاون والإرشاد الزراعي، مع خبرة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.

ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور، وأن يتمتع بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 9 آلاف و12 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين 500 و2000 جنيه.