تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وسط آمال كبيرة بمشاركة قوية للمنتخب المصري في النسخة المرتقبة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو 2026، على أن تجمع المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا مساء الخميس المقبل.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

منتخب مصر في مجموعة قوية

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها تحمل تحديات كبيرة للفراعنة الساعين إلى تحقيق ظهور مميز والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

مصر × بلجيكا: 15 يونيو 2026، الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو 2026، الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر × إيران: 27 يونيو 2026، الساعة 6:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

مشاركة عربية واسعة

تشهد النسخة الحالية حضورا عربيا لافتا بمشاركة 8 منتخبات عربية، فيما ستكون أولى مواجهات العرب عندما يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري يوم السبت المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتحظى بطولة كأس العالم 2026 باهتمام عالمي كبير، خاصة أنها تقام لأول مرة في ثلاث دول وبمشاركة 48 منتخبا، ما يمنح المنتخبات فرصا أكبر للمنافسة ويعد بنسخة استثنائية من الحدث الكروي الأكبر في العالم.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب القطري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك، حيث يتطلع "العنابي" إلى حجز إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ32، مستندا إلى الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة، والتي توجها بالفوز بلقب كأس آسيا في مناسبتين متتاليتين.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

مواعيد مباريات قطر في كأس العالم 2026

يستهل المنتخب القطري مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب سويسرا، قبل أن يلتقي منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بمواجهة البوسنة والهرسك.

قطر × سويسرا: السبت 13 يونيو 2026، الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قطر × كندا: الجمعة 19 يونيو 2026، الساعة 1:00 صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قطر × البوسنة والهرسك: الأربعاء 24 يونيو 2026، الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومع اقتراب صافرة البداية، يترقب الجمهور المصري مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، أملا في تحقيق نتائج إيجابية وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها المجموعة السابعة والطموحات الكبيرة بمواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.