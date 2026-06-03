قضية جديدة في كاس.. تفاصيل مستحقات عبد الله جمعة المتأخرة مع الزمالك

قال صالح جمعة نجم الاهلي ومنتخب مصرالسابق، شقيق لاعب الزمالك السابق عبد الله جمعة، إن شقيقه يمتلك مستحقات مالية متأخرة لدى نادي الزمالك تُقدَّر بنحو 500 ألف دولار.

وأوضح صالح جمعة، خلال تصريحات عبر قناة MBC مصر، أن ملف المستحقات يتولى متابعته المحامي التونسي أنيس بن ميم منذ قرابة عام ونصف.

وأشار إلى أن القضية ما زالت في مسارها القانوني، مؤكدًا أنه من المتوقع تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» للفصل النهائي في النزاع القائم بين اللاعب ونادي الزمالك.

ويأتي ذلك في إطار عدد من القضايا المالية المتداولة بين بعض اللاعبين والأندية خلال الفترة الأخيرة، والتي يتم اللجوء فيها إلى الجهات القانونية المختصة لحسمها بشكل رسمي.