نصف مليون دولار.. عبد الله جمعة يستعد لشكوى الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

كشف صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، عن استعداد شقيقه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك السابق، لشكوى الفارس الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية.

وقال صالح جمعة، في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة “ام بي سي مصر”: “عبد الله جمعة له مستحقات متأخرة عند نادي الزمالك، وتقدم بشكوى منذ سنة ونصف وهي في طريقها حاليا للمحكمة الرياضية عن طريق المحامي التونسي بن ميم”.

وأضاف نجم الأهلي: “تصل قيمة المستحقات المتأخرة لعبد الله جمعة عند نادي الزمالك لنحو نصف مليون دولار”.

يأتى ذلك وسط عدة أزمات تلاحق الزمالك في الفترة الأخيرة بشأن مستحقات لاعبيه السابقين بجانب أقساط بعض الصفقات.

ويواجه نادي الزمالك إيقافا للقيد التأديبي بسبب شكاوى اللاعبين، وآخرهم صلاح مصدق بسبب مستحقاته المتأخرة رغم حصوله على حكم من الفيفا.