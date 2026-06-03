أحمد حسن يكشف عن قرار مفاجئ بشأن ملف قيد الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار مفاجئ لنادي الزمالك بشأن ملف القيد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :الزمالك يقرر إيقاف رحيل أي لاعب لحين وضوح الرؤية بشأن ملف القيد.

ويواصل نادي الزمالك السقوط في أزمات القيد رغم محاولات حل 18 قضية في الفيفا للحصول على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتفاجئ الزمالك بإيقاف قيد قاس للغاية من الفيفا على خلفية أزمة مستحقات صلاح الدين مصدق لاعب الفريق السابق بمستحقات تقدر بنحو 62 ألف دولار.

وتبين سقوط نادي الزمالك في عدد كبير من الأخطاء الفادحة خلال تعامله مع ملف صلاح الدين مصدق بداية من فترته داخل النادي وحتى الأونة الأخيرة التي صدر فيها قرار إيقاف القيد التأديبي.