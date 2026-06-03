شوبير عن قرار إيقاف القيد التأديبي للزمالك: "مش كل حاجة مؤامرة''

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار إيقاف القيد التأديبي لنادي الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة لـ صلاح مصدق لاعب الفريق السابق.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية :أصبحنا في زمن لا يوجد شئ فيه تستطيع إخفاؤه لأنك في النهاية ستعلم مهما طال الإخفاء.

وأكمل : لا أفهم سبب وجود حديث عن مؤامرة أو تربص بنادي الزمالك وأوجه اتهامات لشخص مهما كان السبب .

وواصل : الغير طبيعي نفي الخبر وبعدها يتم التساؤول عن سبب كشف الخبر وهو ما يثير دهشتي لأن الطبيعي أن يتم البحث عن الأخبار

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :الطبيعي إن نكون أصحاب شفايفة لأن الأزمة تحدث لأكبر الأندية في العالم وبالتالي لا يوجد ازمة في الاعتراف .