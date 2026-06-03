3 موبقات للزمالك أدت لإيقاف القيد التأديبي في أزمة صلاح مصدق

يواصل نادي الزمالك السقوط في أزمات القيد رغم محاولات حل 18 قضية في الفيفا للحصول على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتفاجئ الزمالك بإيقاف قيد قاس للغاية من الفيفا على خلفية أزمة مستحقات صلاح الدين مصدق لاعب الفريق السابق بمستحقات تقدر بنحو 62 ألف دولار.

وتبين سقوط نادي الزمالك في عدد كبير من الأخطاء الفادحة خلال تعامله مع ملف صلاح الدين مصدق بداية من فترته داخل النادي وحتى الأونة الأخيرة التي صدر فيها قرار إيقاف القيد التأديبي.

رفض رحيل صلاح مصدق

تعد أبرز الخطوات الخاطئة التي اتخذها الزمالك في التعامل مع صلاح الدين مصدق هو رفضه رحيل اللاعب قبل كأس العالم للأندية بعد طلب الوداد التعاقد معه.

وحسب تصريحات سالم محمد سالم وكيل اللاعب فإن الزمالك رفض عرض إعارة لمدة موسم بنية البيع من نادي الوداد المغربي.

غياب رئيس النادي

ويتحمل رئيس نادي الزمالك مسؤولية كبيرة في أزمة إيقاف القيد التأديبي على النادي في أزمة صلاح مصدق، حيث غاب عن النادي لفترة ولم يعلم تفاصيل العرضمن الوداد المغربي.

واكد وكيل صلاح مصدق وفق تصريحاته في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح أن رئيس النادي تفاجئ بعرض الوداد المغربي ولم يكن على دراية به بسبب غيابه عن النادي لظروف مرضه

كما لم يعلم رئيس النادي تفاصيل العرض المقدم من نادي المغرب الفاسي في افتتاح الملعب البلدي في فاس.

وحينما عقد صلاح مصدق ووكيله جلسة مع حسين لبيب بعد الشكوى لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن مستقبله ومشاركته

غياب المستشار القانوني

واوضح سالم محمد سالم وكيل صلاح مصدق ، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالمستشار القانوني لنادي الزمالك على خلفية أزمة اللاعب وشكواه

وحسب تصريحات سالم محمد سالم فإن المستشار القانوني رفض الحديث لعدم معرفته بالوكيل مشيرا إلى أنه ليس متفرغا للحديث معه

محاولة فاشلة لتعطيل شكوى اللاعب

حينما تقدم صلاح مصدق بشكوى بسبب المستحقات المالية كان يتبقي أقل من 50 دولار ليتم سداد قيمة شهر من أصل 3 شهور لتعطيل الشكوى

وحسب نادي الزمالك قيمة الشهر بشكل خاطئ مما منح صلاح مصدق الفرصة لفسخ التعاقد من جانب واحد والرحيل ويصبح النادي مطالبا بـ 767 ألفا و261 دولارا كتعويض بجانب 5% اعتبارًا من 9 أبريل 2026.