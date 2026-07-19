زلزال بقوة 4 درجات يهز إقليم بلوشستان الباكستاني

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أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان اليوم / السبت / بأن زلزالاً بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينتي كويتا و"زيارت" والمناطق المحيطة بهما في إقليم بلوشستان.

وذكر المركز -الذي يعمل تحت مظلة دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية (PMD)- حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، أن مركز الزلزال يقع على بعد 37 كيلومتراً شمال شرق مدينة كويتا. وأضاف المركز أن الزلزال بلغت قوته 4 درجات ووقع على عمق 15 كيلومتراً.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية عقب الزلزال مباشرة.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة قد هز الشهر الماضي أجزاء واسعة من إقليم خيبر بختونخوا، ومدن إسلام أباد وروالبندي وإقليم البنجاب. وأوضح المركز حينها أن الزلزال نشأ في سلسلة جبال "هندوكوش" بأفغانستان على عمق 215 كيلومتراً.