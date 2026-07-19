قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا.. تذاكر كأس العالم 2026 تسجل أرقاما قياسية وتصل إلى 2.3 مليون دولار

سجلت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 أرقامًا غير مسبوقة، بعدما تجاوز سعر بعض التذاكر المعروضة عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حاجز 2.3 مليون دولار، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب نيويورك – نيوجيرسي.

ونفدت جميع التذاكر من منصة البيع الرسمية لـ"فيفا"، فيما استمرت منصة إعادة البيع في طرح عدد محدود من المقاعد بأسعار تراوحت بين أقل من 10 آلاف دولار وحتى 2.3 مليون دولار، في ظل الإقبال الجماهيري الهائل على المباراة، خاصة مع ترقب الظهور الأخير المحتمل للأسطورة ليونيل ميسي في كأس العالم، إلى جانب مشاركة النجم الإسباني الشاب لامين يامال.

وكانت أسعار التذاكر قد انطلقت من 575 دولارًا خلال دور المجموعات، وهو رقم تجاوز بأكثر من الضعف أعلى سعر للتذاكر في المرحلة نفسها من مونديال قطر 2022، قبل أن يعتمد "فيفا" لأول مرة نظام التسعير الديناميكي، الذي يرفع الأسعار أو يخفضها وفقًا لحجم الطلب، ما أدى إلى زيادات كبيرة مع تقدم البطولة.

وعلى الرغم من المخاوف التي سبقت انطلاق البطولة بشأن ارتفاع الأسعار، وتعقيدات التأشيرات، وبعض الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة، جاءت نسب الحضور الجماهيري أعلى من المتوقع، إذ امتلأت أكثر من نصف مباريات دور المجموعات بالكامل، فيما بلغت نسبة إشغال المقاعد نحو 99.7% خلال المرحلة الأولى.

وأكد سكوت فريدمان، الخبير في سوق التذاكر، أن "فيفا" نجح في تقدير حجم الطلب بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الجماهير أبدت استعدادًا لدفع أسعار وصفها بـ"الخيالية" لحضور مباريات البطولة، وليس النهائي فقط، موضحًا أن الشعبية العالمية لكأس العالم تجاوزت جميع المخاوف المرتبطة بالسفر والظروف السياسية.

كما أوضح أن طرح دفعات جديدة من التذاكر قبل المباراة النهائية يأتي ضمن سياسة "الطرح التدريجي"، التي تعتمدها الجهات المنظمة للحفاظ على زخم الطلب وإبقاء التذاكر نادرة حتى المراحل الأخيرة.

في المقابل، أثار نظام التسعير الديناميكي جدلًا واسعًا بسبب غياب الشفافية في آلية تحديد الأسعار، حيث يرى خبراء أن تطبيق هذا النظام في حدث عالمي بحجم كأس العالم يتطلب قدرًا أكبر من الوضوح لتحقيق العدالة بين الجماهير.

ورغم طرح "فيفا" عددًا محدودًا من التذاكر منخفضة السعر استجابةً لضغوط جماهيرية وسياسية، فإن ذلك لم يؤثر بشكل ملموس على متوسط الأسعار، الذي ظل مرتفعًا بصورة غير مسبوقة.

وساهم المستوى الفني المميز للبطولة، ووصول المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف العالمي إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب الحضور التاريخي لميسي في نهائي جديد، في رفع القيمة التجارية والجماهيرية للمباراة الختامية.

كما لعبت قوانين إعادة بيع التذاكر في الولايات المتحدة دورًا في تضخم الأسعار، إذ تسمح للبائعين بتحديد أسعارهم بحرية، على عكس بعض الدول التي تفرض قيودًا على إعادة البيع.

وبلغ متوسط سعر التذكرة على منصة "سيت جيك" أكثر من 11 ألف دولار، ليصبح نهائي كأس العالم 2026 الأغلى في تاريخ المنصة، متجاوزًا نهائي بطولة "سوبر بول" لعام 2024.

في الوقت ذاته، انتقدت منظمات حقوقية وروابط للمشجعين ارتفاع الأسعار، معتبرة أن البطولة تحولت إلى حدث يصعب على الجماهير العادية حضوره، وهو ما يتعارض مع وعود "فيفا" السابقة بتنظيم نسخة أكثر شمولًا وإتاحة لعشاق كرة القدم حول العالم.

