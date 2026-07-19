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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة تهز كأس العالم.. مسؤول أوروبي كبير يتهم الفيفا بخدمة سوق المراهنات

ترامب و انفانتينو
ترامب و انفانتينو
قسم الخارجي

وُجهت اتهامات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتوفير "باب مفتوح للاحتيال" والسماح للنفوذ السياسي بإلقاء الشكوك على نزاهة كأس العالم، وذلك في توبيخ لاذع من الأمين العام لمجلس أوروبا.


بيرسيه: الفيفا متورطة في أزمة "المال والسلطة"

 

وفي رسالة مفتوحة نُشرت بالتزامن مع المباراة النهائية اليوم الأحد، دعا "آلان بيرسيه" أيضاً إلى بناء إطار عمل جديد للنزاهة قبل بطولة 2030، التي تُقام بشكل رئيسي في أوروبا، وحذر من أن الفيفا متورطة في أزمة تتعلق بالمال والسلطة.


وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أشار بيرسيت إلى الفضيحة المحيطة بقرار الفيفا بتعليق إيقاف مهاجم الولايات المتحدة الأمريكية فولارين بالوجون، وألمح بشكل واضح إلى التعليقات التي أدلت بها السيناتور الباراجوايانية سيليست أماريلا حول كيليان مبابي، ورئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي حول المنتخب الفرنسي.

سلطة الحكام موضع تساؤل 


كتب بيرسيت: "أثارت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تساؤلات لا حصر لها. عقوبة تم تعليقها تحت ضغط، في غضون أيام، دون إبداء أي أسباب، سلطة الحكام موضع تساؤل، إساءات عنصرية للاعبين، بعضها من مسؤولين منتخبين، مراهنات على كل تمريرة، كل بطاقة، كل ركلة ركنية. ستنتهي الاحتفالات الليلة، لكن التساؤلات لن تنتهي."

انتقاد من شريك هام 


وفقا للجارديان، أن انتقادات بيرسييه تعدّ تدخلاً هاماً، لا سيما وأنّ الفيفا ومجلس أوروبا قد وقّعا مذكرة تفاهم في عام 2018، والتي لا تزال سارية المفعول، وقد أُبرم الاتفاق لتعزيز تعاونهما في عدد من المواضيع، بما في ذلك "حقوق الإنسان والنزاهة والحوكمة الرشيدة في الرياضة"، لذلك يُعدّ توجيه انتقادات علنية من أحد الشريكين إلى الآخر أمراً نادراً للغاية.

انتقاد لسوق الرهانات


وانتقد بيرسيه اتفاقية الفيفا مع شركة ADI Predictstreet، التي أصبحت الشريك الرسمي لسوق الرهانات في كأس العالم في أبريل.

وقال: "لقد تحوّل الرهان من التنبؤ بنتيجة المباراة إلى التنبؤ بلحظاتٍ يُمكن للاعب واحد أن يُحدثها دون تغيير النتيجة، يُربح الرهان بجعل الآخرين يخسرون، وهذا يُفسح المجال للاحتيال. وقد زاد كأس العالم هذا الأمر من اتساع هذا المجال".


وفي إشارة أخرى إلى رفع الحظر عن بالوجون من قبل الفيفا، والذي حدث بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسها جياني إنفانتينو ، قال بيرسيه: "عندما تنحني القواعد تحت الضغط، تصبح كل نتيجة موضع شك".


وقال إنفانتينو إن قرار إلغاء حظر بالوجون اتخذ بشكل مستقل من قبل لجنة الانضباط التابعة للفيفا "استناداً إلى اللوائح المعمول بها والحقائق المحددة".


اقترح بيرسيه، وهو سويسري الجنسية، "حوارًا عمليًا يبدأ الليلة" للشروع في "العمل العاجل لتعزيز نزاهة الرياضة" قبل بطولات كأس العالم القادمة.

وأشار إلى جهود مجلس أوروبا - وهي المنظمة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان في القارة - في وضع معاهدة ملزمة لحماية الجماهير بعد ثلاثة أشهر من كارثة ملعب هيسل عام 1985، بالإضافة إلى تشريعات أخرى وُضعت لمكافحة تعاطي المنشطات في ألعاب القوى والتلاعب بنتائج المباريات.

تأتي هذه الرسالة بعد أسبوع ونصف من توجيه 72 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالةً إلى الاتحادات الكروية الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يطالبون فيها بالتحقيق في تورط إنفانتينو في قضية بالوجون، وأشارت الرسالة إلى انتهاكات مزعومة للحياد السياسي، ولمحت إلى أن الفيفا قد خالفت مدونة قواعد السلوك الخاصة بها.


وفقا للجارديان، لا يبدو من المرجح أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية، إجراءً رسميًا بشأن هذه المسألة.

وفي يونيو، وجّه 50 عضوًا من البرلمان الأوروبي رسالةً إلى إنفانتينو ومجلس الفيفا يطالبون فيها بالتحقيق في منح جائزة الفيفا للسلام لترامب .

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مهاجم الولايات المتحدة بطولة كأس العالم سوق الرهانات

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