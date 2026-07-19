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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يحبط هجوما صاروخيا.. اعتراض 3 صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة خالية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الجيش الأردني، الأحد، نجاح قواته في اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية دون أن يتسبب في خسائر.

ونقل مصدر عسكري عن القوات المسلحة الأردنية أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكداً أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت فوراً إلى موقع سقوط الصاروخ لتأمينه والتعامل معه وفق الإجراءات المتبعة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة المجال الجوي للمملكة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مؤكداً أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسلامة أراضيه.

الجيش الأردني ثلاثة صواريخ إيرانية القوات المسلحة الأردنية الأردن أخبار الأردن

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