قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسادو والحلوى.. أسرار الأرجنتين الخفية قبل معركة نهائي كأس العالم 2026
محافظ الجيزة يتفقد بولاق الدكرور ميدانيا .. ويستبعد مسؤول الإشغالات للتقصير
الصواريخ الإيرانية تجبر رحلة جوية للعودة إلى أدراجها قبل الوصول الى تل أبيب
مارادونا جونيور يحسم الجدل قبل النهائي: ميسي لن يتفوق على والدي
أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين
550 ألف مستفيد و77 ألف تدخل جراحي.. حصاد عام من الإنجازات بمستشفيات سوهاج الجامعية
قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش
التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2267 حالة منها 893 وفاة
أشد أيام يوليو ..الأرصاد تحذر من الطقس
أول تعليق من الجيش الأردني على الصواريخ الإيرانية
زيادة الموارد لتصل 31225.5 مليار جنيه.. الرئيس يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم النقدي المشروط.. هل تنجح المنظومة الجديدة في القضاء على هدر الدعم العيني؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل الدولة دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بصورة أكثر عدالة وفاعلية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بقيمة الدعم المقدم لهم. 

ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من الدراسات التي تناولت آليات تطوير منظومة الدعم والحد من أوجه الهدر التي تؤثر على الاستفادة الكاملة من المخصصات المالية.

الدعم النقدي.. دراسة ممتدة منذ عقد كامل

هل تجبرك الدولة على شراء سلع محددة؟.. التموين تكشف حقيقة الدعم الجديدة

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي ليست وليدة اللحظة، وإنما تخضع للدراسة منذ نحو عشر سنوات، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذا التوجه يتمثل في معالجة أوجه القصور التي تشهدها منظومة الدعم العيني، والتي تتسبب في فقدان جزء من قيمة الدعم قبل وصوله إلى المواطن.

وأوضح أن الدراسات التي أجريت خلال السنوات الماضية ركزت على تطوير آليات الدعم بما يضمن وصول الاستفادة كاملة إلى الفئات المستحقة، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المخصصات المالية.

هدر في المنظومة الحالية يقلل استفادة المواطنين

إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم

وأشار خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، إلى أن منظومة الدعم العيني تشهد نسبًا من الهدر في مراحل مختلفة، وهو ما يؤدي إلى عدم حصول المواطن على القيمة الكاملة للدعم المخصص له.

وأضاف أن المستفيد قد يحصل فعليًا على ما يتراوح بين 70% و80% فقط من قيمة الدعم، نتيجة الفاقد الذي يحدث داخل المنظومة، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف تقليل هذا الهدر وتعظيم استفادة المواطنين من المخصصات المالية التي ترصدها الدولة.

الدعم النقدي المشروط.. ليس أموالًا تُصرف مباشرة

منحة التموين إلى 1600 جنيه

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق أن التحول إلى الدعم النقدي لا يعني منح المواطنين مبالغ مالية يتم صرفها دون ضوابط، وإنما يعتمد على نظام "الدعم النقدي المشروط"، الذي يضمن توجيه قيمة الدعم لشراء السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف الحفاظ على الغرض الأساسي من الدعم، وهو توفير الاحتياجات الأساسية للأسر، دون التأثير على قيمة الدعم أو تقليل الكميات المخصصة للمستفيدين.

200 مليار جنيه للدعم.. وشرائح تحدد قيمة الاستحقاق

وأشار خليل إلى أن الدولة رصدت نحو 200 مليار جنيه لملف الدعم، مؤكدًا أن توزيع الدعم في المنظومة الجديدة سيعتمد على شرائح مختلفة وفقًا لمعايير الاستحقاق.

وأوضح أن قيمة الدعم لن تكون موحدة لجميع المواطنين، حيث قد يحصل بعض المستفيدين على 200 جنيه، بينما يحصل آخرون على 360 أو 400 جنيه، وفقًا للفئة التي ينتمون إليها، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الدعم وفق احتياجات كل شريحة.

الدعم العيني التموين السلع الأساسية الدعم النقدي التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

المخلل

مفاجأة.. تناول المخلل قد يخفف الشد العضلي ولكن بشروط

الكبدة بالردة

بدون ما تشرب زيت.. طريقة عمل الكبدة بالردة المقرمشة

نسبة السكر في الدم

مكمل غذائي غير متوقع يخفض السكر

بالصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد