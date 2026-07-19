الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

انطلق فيلم «الأوديسة» للمخرج البريطاني كريستوفر نولان بقوة في شباك التذاكر الأمريكي، محققاً إيرادات فاقت التوقعات بلغت نحو 120 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، لتكون بذلك من أقوى انطلاقات عام 2026، ومؤشراً مبكراً على أن الفيلم في طريقه ليصبح أحد أبرز النجاحات التجارية في مسيرة المخرج الحائز جائزة الأوسكار.



وحقق الفيلم 51.2 مليون دولار يوم الجمعة وحده، شاملة إيرادات العروض التمهيدية، بعدما عُرض على نحو 3900 شاشة في أنحاء أميركا الشمالية. كما حصل على تقييم "A" من جمهور مؤسسة "سينما سكور"، في إشارة إلى الاستحسان الذي حظي به لدى الجمهور، إضافة إلى إشادة نقدية واسعة.



وبهذه الأرقام، سجل «الأوديسة» The Odyssey أعلى افتتاحية لفيلم مصنف للكبار (R) خلال عام 2026، وأكبر افتتاحية في تاريخ استوديو يونيفرسال بيكتشرز، في تأكيد جديد على قدرة نولان على الجمع بين الطموح الفني الملحمي والنجاح التجاري، رغم ميزانية الإنتاج الضخمة التي بلغت 250 مليون دولار.



أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم إلى 257.8 مليون دولار في أسبوعه الأول، منها 137.3 مليون دولار من 73 سوقاً دولية، متجاوزة توقعات الاستوديو نفسه الذي كان يراهن على افتتاحية محلية تتراوح بين 80 و100 مليون دولار فقط.



ويجسد الممثل مات ديمون شخصية البطل الإغريقي "أوديسيوس"، الذي يخوض رحلة شاقة للعودة إلى مملكة إيثاكا بعد نهاية حرب طروادة، سعياً لاستعادة عرشه ولمّ شمله بزوجته "بينيلوبي"، التي تؤدي دورها الممثلة آن هاثاواي.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من توم هولاند، وروبرت باتينسون، ولوبيتا نيونغو، وزيندايا، وتشارليز ثيرون، فيما يتولى الإنتاج كريستوفر نولان بالاشتراك مع زوجته إيما توماس عبر شركتهما "سينكوبي".



ويحمل الفيلم أهمية تقنية خاصة، إذ يُعد أول عمل روائي طويل يُصوَّر بالكامل بكاميرات "آيماكس"، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على العروض الفاخرة، لا سيما في صالات "آيماكس 70 ملم"، التي شهدت حجوزات كاملة في عدد من المدن الأميركية.

