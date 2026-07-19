السفير فائد مصطفى لراديو النيل: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يجسد الموقف العربي الموحد لدعم اللاجئين وحماية حقوقهم

أكد السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أن أعمال الدورة الـ115 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تكتسب أهمية استثنائية في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تطورات خطيرة وتحديات غير مسبوقة.

وأوضح مصطفى- في تصريحات خاصة لراديو النيل- أن المؤتمر يمثل الآلية العربية المؤسسية المعنية بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بصورة منتظمة، وتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المرتبطة بحقوقهم السياسية والإنسانية والاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، إلى جانب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يتناول عددًا من الملفات الرئيسية، في مقدمتها دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتأكيد على ضرورة استمرار الوكالة في أداء مسؤولياتها، رغم ما تتعرض له من ضغوط واستهداف، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 194.

ولفت إلى أن المؤتمر يناقش كذلك التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين، وسبل تعزيز التنسيق بين الدول العربية المضيفة ودولة فلسطين ووكالة الأونروا، بما يسهم في حماية حقوق اللاجئين والتخفيف من معاناتهم.

وشدد مصطفى على أن حرص جامعة الدول العربية على عقد هذا المؤتمر بصورة دورية يعكس التزامها الثابت بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية إنسانية فحسب، وإنما قضية سياسية وقانونية ترتبط بحق أصيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم دون معالجة عادلة لهذه القضية، وفي مقدمتها حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأعرب الأمين العام المساعد، عن أمله في أن تخرج الدورة الحالية برسالة عربية موحدة تؤكد استمرار الالتزام العربي بدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم.