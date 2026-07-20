وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كيم وان جونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.



وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير ، بالسفير الكوري الجنوبى والوفد المرافق له، مهنئاً السيد كيم وان جونغ على تقلده مهام منصبه الجديد سفيراً لبلاده بالقاهرة ، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية و ما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة ، وحرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب الكوري الجنوبى في مختلف المجالات التي تحقق المصالح المشتركة للجانبين.



واستعرض الوزير الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وما شهدته خلال الفترة الأخيرة من عمليات تطوير وتحديث شاملة عززت من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، و تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف الوزارة توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة شراكات فاعلة مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وخفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة .



وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف أنواع الذخائر والأسلحة والمعدات، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة، كما أشار إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة، من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والإسهام في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.



وأكد "جمبلاط" حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، وبناء شراكات صناعية وتكنولوجية مستدامة بين شركات الإنتاج الحربي ونظيراتها الكورية الجنوبية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الكورية الجنوبية من تطور وتعاون مثمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مشروع تصنيع منظومة المدفع K9A1EGY يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي بين الجانبين، ويعكس الثقة المتبادلة وقدرة الشراكة المصرية الكورية الجنوبية على تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف الوزير أن تعزيز هذا التعاون يتطلب تبني استراتيجيات متكاملة ترتكز على دعائم رئيسية تدعم بعضها البعض؛ حيث تتمثل في تنمية رأس المال البشري من خلال تزويد الكوادر بالمهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وحل المشكلات، بما يمكنهم من العمل بكفاءة والاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة إلى السفير الكوري الجنوبى لزيارة الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على القدرات التصنيعية والإمكانات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها، وبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مسيرة التعاون المصري الكوري الجنوبى ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الصناعية ونقل التكنولوجيا.



من جانبه، أعرب السيد كيم وان جونغ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، مؤكدين اهتمام بلادهم بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، ولا سيما مع شركات الإنتاج الحربي وأضاف: "نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، ونثمن الدور المحوري لوزارة الإنتاج الحربي باعتبارها إحدى ركائز التصنيع العسكري المصري، لما تمتلكه من قدرات تصنيعية وفنية متقدمة، ودورها البارز في دعم وتوطين التقنيات الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج".



كما شدد السفير الكوري الجنوبى على أهمية تبادل الزيارات بين الخبراء والوفود الفنية من الجانبين، بهدف الاطلاع على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتاحة، وتحديد مجالات التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمهد لإقامة شراكات استراتيجية ناجحة، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الكورية الجنوبية من تطور وتعاون مثمر في مختلف المجالات.