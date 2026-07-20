الأهلي يتفق مع أشرف داري على تحمل راتبه لحين حسم وجهته الجديدة

توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع المدافع المغربي أشرف داري بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد عودته إلى صفوف الفريق عقب انتهاء فترة إعارته إلى نادي كالمار السويدي.

ووفقًا لما ذكره موقع برلمان سبور المغربي، فإن الأهلي اتفق مع اللاعب على تحمل راتبه خلال الفترة المقبلة، لحين التوصل إلى اتفاق مع نادٍ جديد ينتقل إليه خلال الميركاتو الصيفي.

تسويق أشرف داري

وتواصل إدارة الأهلي جهودها لتسويق المدافع المغربي، في ظل خروجه من الحسابات الفنية للفريق، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.

وكان داري قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى كالمار السويدي، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء بانتهاء الإعارة، إلا أن مستقبله لا يزال محل دراسة، مع استمرار المفاوضات لإيجاد عرض مناسب يضمن رحيله خلال الصيف الجاري.

ويبلغ أشرف داري من العمر 26 عامًا، وعانى خلال فترته مع الأهلي من تكرار الإصابات، وهو ما أثر على مشاركاته مع الفريق، ليصبح الرحيل عن النادي هو الخيار الأقرب خلال الفترة الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، حال وصول عرض مناسب للطرفين.