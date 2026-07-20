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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية ومعدات التدريب الفني بالمدارس

أثناء التوقيع
أثناء التوقيع
ياسمين بدوي

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل ومدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثانية (TCTI II)، خطاب نوايا يهدف إلى إنشاء إطار مستدام للتعاون طويل الأمد بين الجهات المعنية بالتعليم الفني في كلٍ من مصر وألمانيا، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الفني في مصر إلى مستوى التأهيل المهني المطبق في منظومة التعليم الفني الألمانية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني في مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبتمويلٍ مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب وتنمية المهارات في مصر (EU4YES).

ويتضمن خطاب النوايا استكشاف فرص التعاون والعمل المشترك لتطوير نموذج المدارس المصرية الألمانية للتعليم الفني داخل عشر مدارس للتعليم الفني يتم اختيارها بصورة مشتركة ضمن نطاق مشروع (TCTI II)، وبالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، بهدف مواءمة المهارات والجدارات مع المعايير الألمانية.

كما يتضمن خطاب النوايا المساهمة في إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية للمدارس، وتطوير معدات التدريب الفني والورش، وتنمية قدرات العاملين بالمدارس وتقديم برامج التدريب والتطوير المهني لهم، وإنشاء نظام تدريب مشترك بين الشركات، ومواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل المصري وفق المعايير الألمانية، وتطبيق أطر تقييم موحدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الألماني، فضلًا عن تيسير الإجراءات التي تتيح للخريجين الحصول على شهادات ألمانية معترف بها.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني مشروع الدعم الفني

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