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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو الدهب: رحيل تريزيجيه خسارة وعبد الحفيظ أعاد الانضباط لـ أوضة اللبس| خاص

تريزيجيه وسيد عبدالحفيظ
تريزيجيه وسيد عبدالحفيظ
القسم الرياضي

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن محمود حسن تريزيجيه كان يستحق الاستمرار داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم موسمًا مميزًا ولم يقصر مع الفريق على الإطلاق.

وقال أبو الدهب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "تريزيجيه كان يستحق الاستمرار مع الأهلي، لأنه قدم كل ما لديه طوال الموسم الماضي، ولم يقصر في أي مباراة شارك فيها، وكان أحد أهم العناصر المؤثرة داخل الفريق."

وأضاف: "الأرقام تتحدث عن تريزيجيه، فهو أنهى الموسم الماضي هدافًا للأهلي برصيد 18 هدفًا، ولذلك أرى أنه كان يستحق الاستمرار، لكن في النهاية اللاعب فضل عدم مواصلة مشواره مع القلعة الحمراء."

وتابع نجم الأهلي السابق: "أعتقد أن الضغوط التي تعرض لها تريزيجيه كان لها دور كبير في قراره، خاصة بعد الحديث المستمر عن قيمة راتبه الكبير، والمقارنات التي كانت تُعقد بينه وبين بعض اللاعبين الآخرين الذين يشغلون نفس المركز، وهو ما وضع اللاعب تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير."

وعن استعدادات الأهلي للموسم الجديد، أكد أبو الدهب أن الفريق سيكون منافسًا قويًا على جميع البطولات، في ظل التدعيمات التي أبرمتها الإدارة خلال فترة الانتقالات.

وأوضح: "الأهلي سيدخل الموسم المقبل وهو مرشح بقوة للمنافسة على جميع الألقاب، بعدما نجحت الإدارة في إبرام صفقات مميزة، خاصة على المستوى الهجومي، مثل سفيان بنجديدة هداف المغرب الفاسي، ومنصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي القريب من النادي الأهلي ، إلى جانب التعاقد مع علي محمود في خط الوسط، وأقطاي عبدالله مهاجم إنبي الصاعد، وهي صفقات ستمنح الجهاز الفني العديد من الحلول."

واختتم أبو الدهب تصريحاته قائلًا: "كما أن وجود سيد عبد الحفيظ ضمن مجلس إدارة النادي ساهم في فرض جزء من الانضباط داخل غرفة خلع الملابس، وأعتقد أنه نجح في أداء هذا الدور خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المسؤولية إلى جانب ياسين منصور، وهو أمر ستكون له انعكاسات إيجابية على الفريق خلال المرحلة المقبلة."

تريزيجيه سيد عبدالحفيظ الأهلي الرياض السعودي محمود أبو الدهب

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