سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

سرطان القولون والمستقيم واحد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا عالميًا، إذ يحتل المرتبة الثالثة من حيث الشيوع بين الرجال والنساء بعد سرطانات الجلد.

كما تشير الدراسات الحديثة إلى تزايد خطر الإصابة به مع التقدم في العمر لدى من تجاوزوا سن الخمسين، غير أنّ السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا مقلقًا في معدل الإصابات بين البالغين الأصغر سنًا، حتى أصبح هذا السرطان السبب الأول لوفيات السرطان لدى الرجال تحت سن الخمسين، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

أعراض سرطان المستقيم..

1-وجود دم في البراز

وجود الدم من العلامات الأكثر إثارة للقلق، ورغم أنّه قد ينتج عن حالات بسيطة مثل البواسير، إلا أنّ الدراسات تشير إلى أنّ ستين بالمئة من المصابين بسرطان القولون في مراحل مبكرة يعانون من نزيف مستقيمي بدرجات متفاوتة، ولذلك فإن تكرار الدم أو ظهوره بلون داكن أو اختلاطه بالبراز يستوجب عدم التهاون.

2-مخاط زائد في البراز

تنتج الأمعاء مخاطًا طبيعيًا لتسهيل حركة البراز، لكن زيادة المخاط أو تكراره يعد مؤشرًا على اضطراب قد يرتبط بمتلازمة القولون العصبي أو الالتهابات أو العدوى البكتيرية، وفي بعض الحالات قد يشير إلى وجود ورم يؤدي إلى تهيّج بطانة القولون وإفراز مزيد من المخاط.

3- انتفاخ البطن وآلام مستمرة:

قد يسبب سرطان المستقيم:

انتفاخًا مزمنًا

تقلصات وآلام بالبطن

غثيانًا

إمساكًا شديدًا

4-وجود كتلة أو ورم في المستقيم:

في بعض الحالات قد يكتشف الطبيب وجود كتلة أثناء الفحص السريري، ما يستدعي إجراء فحوصات إضافية لتأكيد التشخيص.

5- فقدان الوزن والإرهاق:

من الأعراض الشائعة أيضًا:

فقدان الوزن دون سبب واضح

تعب وإجهاد مستمر

شحوب البشرة

ضيق في التنفس

وقد تنتج هذه الأعراض عن النزيف المزمن الذي يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.