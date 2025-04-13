شكل سرطان المستقيم وأعراضه .. هل يمكن إنقاذ المريض؟

سرطان المستقيم واعراضه .. أكثر ما يبحثه عنه الكثير خلال الساعات الماضية بعد وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بهذا المرض ، وهو ما أثار تخوفات البعض تجاه هذا المرض وأعراضه الذي أنهى حياة إبراهيم شيكا .

وخلال السطور التالية نستعرض معكم كل ما ترغب بمعرفته عن مرض سرطان المستقيم وأعراضه والفرق بين سرطان القولون والمستقيم بحسب الموقع الطبي mayoclinic ..

ماهو سرطان المستقيم ؟

ورم سرطاني يظهر في الخلايا التي تبطن منطقة المستقيم، وهي المنطقة التي تشكل آخر ست بوصات من الأمعاء الغليظة، والتي تقع تحت القولون السيني وفوق فتحة الشرج .

سرطان المستقيم واعراضه

اعراض سرطان المستقيم

قد لا يسبب سرطان المستقيم ظهور أعراض في مراحله المبكرة. تظهر أعراض سرطان المستقيم غالبًا عند تقدم المرض، وفي مراحل متقدمة من المرض تظهر على المريض الأعراض التالية ..

تغير عادات الإخراج مثل الإسهال أو الإمساك أو كثرة الحاجة إلى التبرز

الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ ما فيها تمامًا

ألم البطن

وجود دم في البراز و لونه كستنائي داكن أو أحمر فاتح

البراز الرفيع

فقدان الوزن بشك ملحوظ وبدون أي مجهود أو دايت

الضعف العام و الإرهاق

الفرق بين سرطان المستقيم وسرطان القولون

يعد سرطان القولون أحد أنواع سرطان القولون والمستقيم، والذي يؤثر فقط على منطقة القولون (الأمعاء الغليظة) ولا يصل إلى منطقة المستقيم، كما هو الحال في سرطان المستقيم. ولكن، من الممكن أن يصاب بعض المرضى بكل من سرطان المستقيم وسرطان القولون معًا في آن واحد.

مكان سرطان المستقيم

إلا أن هناك فرق بسيط ما بين المصطلحين، حيث يشمل مصطلح سرطان القولون والمستقيم جميع الأورام السرطانية التي تظهر في منطقة القولون أو المستقيم، بينما يعد سرطان المستقيم نوع خاص من سرطانات القولون والمستقيم والذي يؤثر فقط على منطقة المستقيم ولا يصل إلى منطقة القولون.

هل يمكن الشفاء من سرطان المستقيم؟

التشخيص المبكر لمرض سرطان المستقيم هو الوحيد القادر على إنقاذ حياة المريض في حالات سرطان المستقيم؛ فإذا كان اكتشاف المرض في المرحلة الأولى يمكن أن يتم علاج سرطان المستقيم جراحيًا على الفور.

و قد لا يسبب سرطان المستقيم ظهور أعراض في مراحله المبكرة، وتظهر أعراض سرطان المستقيم غالبًا عند تقدم المرض وهو ما يجعل علاج سرطان المستقيم في هذه الحالة صعباً للغاية.

ما هو شكل براز سرطان المستقيم؟

هناك بعض الإشارات التي يمكن أخذها في الاعتبار، وتظهر بعض علامات سرطان المستقيم من خلال الأتي :

يظهر البراز على شكل كرات أو حصوات صغيرة، هذه الحصوات ربما تكون بسبب الإمساك، ولكن قد تكون بسبب انسداد في القولون بسبب السرطان أو غيره، خاصة إذا كان يظهر الدم في البراز أو إذا كان مصحوبًا بألم البطن.

أحيانًا يكون البراز على شكل أقلام رفيعة وطويلة، بسبب تضيق القولون نتيجة السرطان.

من الممكن أن يكون البراز مسطحًا.

ربما يظهر مخاط بكمية كبيرة في البراز.

قد يتغير لون البراز فيكون بني غامق أو أسود بسبب وجود دم فيه.

قد تلاحظ الدم في المرحاض مع الإخراج

سرطان المستقيم بالصور

سرطان المستقيم

سرطان المستقيم