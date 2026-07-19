الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 161 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود في غضون 12 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان: "في 19 يوليو بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بتوقيت موسكو، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 161 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات، موسكو، كالوغا، تولا، بيلغورود، بريانسك، كورسك، فلاديمير، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، إضافة إلى مياه البحر الأسود".

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق إسقاط 140 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.