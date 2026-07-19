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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 161 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود في غضون 12 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان: "في 19 يوليو بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بتوقيت موسكو، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 161 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات، موسكو، كالوغا، تولا، بيلغورود، بريانسك، كورسك، فلاديمير، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، إضافة إلى مياه البحر الأسود".

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق إسقاط 140 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة أوكرانية مقاطعات روسية البحر الأسود أوكرانية

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