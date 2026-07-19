قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 دقيقة | تعادل سلبي وهدف ضائع من إسبانيا ضد الأرجنتين نهائي كأس العالم
5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر.. اعرف الأسعار
طائرات F-16 وF-35 تتجه نحو الشرق الأوسط.. ماذا يعني تحريك أمريكا مقاتلاتها للمنطقة؟
انفجارات قوية تهز ضواحي أربيل بكردستان العراق
تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في أوسيم لـ 21 سبتمبر
محمد حجازي: الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعزز الأمن الغذائي ويوفر احتياجات مصر المائية
ترامب: وقف إطلاق النار هذا الأسبوع أو تصعيد كبير
مش كوبري للأهلي.. رسالة من حسام عبد المجيد قبل احترافه في بلغاريا
الجيش الكويتي: أضرار جسيمة وحرائق في منشآت حيوية جراء الهجمات الإيرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
مصر تدين الاعتداء الإيراني على الكويت: تغليب الحلول الدبلوماسية يحفظ أمن واستقرار المنطقة
انفراد.. أول تعليق من إيفايلو بيتيف بشأن مفاوضات تدريب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة تأجير الأرحام في الغرب.. الخطر يداهم أوروبا بزيادة أعداد الأطفال عديمي الجنسية

تأجير الأرحام
تأجير الأرحام
القسم الخارجي

حذر خبراء من أن تزايد لجوء الغربيين إلى الأمهات البديلات في الخارج يعرض عدداً متزايداً من الأطفال لخطر انعدام الجنسية.

ويأتي التحذير بعد تعليق جهود استمرت 15 عاماً داخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص "HCCH" لإقرار اتفاقية عالمية بشأن تأجير الأرحام، بسبب الانقسامات الحادة بين الدول الأعضاء.

قضية تأجير الأرحام تفجر جدلا في الغرب

وسلط تقرير صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على قضية تأجير الأرحام بعد استقالة ينس شبان، وزير الصحة الألماني السابق وحليف المستشار فريدريش ميرز، بعد الكشف عن لجوئه وزوجه لتأجير الأرحام رغم معارضة حزبه الشديدة للممارسة.

مع ارتفاع أعداد كبار السن والأزواج المثليين ومرضى العقم الباحثين عن الإنجاب، ارتفع عدد الأطفال المولودين عبر تأجير الأرحام عالمياً.
وتختلف القوانين بشكل جذري: فتحظرها دول مثل إيطاليا كلياً، وتسمح بها بعض الولايات الأمريكية، بينما تكتفي بريطانيا بالسماح بـ"تأجير الأرحام غير الربحي" حيث لا تتقاضى الأم البديلة سوى نفقاتها الفعلية.

وترى وكالات بريطانية أن القوانين القديمة تدفع الأزواج للبحث عن بدائل في الخارج، حيث تكون الحماية القانونية للأمهات البديلات أضعف أو غائبة.

"أبوة معطلة" وخطر انعدام الجنسية

قال البروفيسور مايكل هيلنر، رئيس فريق العمل السابق في مؤتمر لاهاي: "كرّست عشر سنوات لهذا المشروع، لكن في غياب الإرادة السياسية بات الاستمرار بلا جدوى. غياب التنسيق يسبب مشاكل للأطفال ويزيد خطر انعدام الجنسية".
وأوضح أن الترتيبات عبر الحدود قد تؤدي إلى ما يسمى "الأبوة المعطلة"، حيث يكون للطفل آباء قانونيون مختلفون في دول مختلفة، أو لا يُعترف بأي منهم.


ويحدث انعدام الجنسية عندما لا تمنح دولة الميلاد الجنسية تلقائياً، وفي الوقت نفسه لا تعترف دولة الوجهة بالأم البديلة أو بالأبوين المقصودين.

بريطانيا نموذجاً: تضاعف الأعداد ومعارك قانونية

لا توجد إحصاءات عالمية دقيقة، لكن أعداد المواليد عبر تأجير الأرحام في بريطانيا تضاعفت منذ 2015 لتصل إلى أكثر من 981 حالة في 2025.
وولد معظمهم في الولايات المتحدة وأوكرانيا ونيجيريا وجورجيا وكولومبيا والمكسيك. ويضطر البريطانيون للجوء إلى محاكم الأسرة للحصول على "أمر أبوة" ولطلب الجنسية لأطفالهم.
وفي 2025 حذر قاضٍ بريطاني بارز بعد قضية استمرت 4 سنوات لزوجين حاولا إعادة طفلين وُلدا في قبرص عبر أمهات أوكرانيات، وظلا خلالها بلا جنسية. وقال القاضي أندرو مكفارلين إن المحاكم قد ترفض منح أمر الأبوة في حالات التأجير التجاري الخارجي، ما يترك الطفل "بلا جنسية وبلا والدين قانونيين".

الأمم المتحدة ومنظمات الحقوق: الممارسة "استغلال"

وصفت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء، تأجير الأرحام بأنه "نظام عنف واستغلال" يستهدف النساء "الفقيرات والمتضررات من الأزمات"، بينما يأتي الطالبون عادة من "دول غربية أكثر ثراءً".
ودعت إلى حظره عالمياً. كما قالت مود دي بوير-بوكيكيو، المقررة السابقة للأمم المتحدة: "يُترك هؤلاء الأطفال في وضع غير مستقر يمس هويتهم القانونية. اختلاف التشريعات لغز محير".

قصص من الواقع وفضائح سياسية

نشرت ماري جوزيف ديفيلير من التحالف الدولي لإلغاء الأمومة البديلة شهادات لنساء قلن إنهن "تعرّضن للخداع والاستغلال"، منها امرأة تم الاتجار بها من أمريكا اللاتينية إلى فرنسا، وأخرى بيع طفلها لغير الأبوين المتفق عليهما.

مستقبل غامض وانتظار لموقف دولي

تضم الدول المشاركة في نقاشات لاهاي دولاً تسمح بالتأجير مثل أمريكا وبريطانيا وكندا، ودولاً تحظره مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وقال بهاسكار ميشرا من اليونيسف: "إذا لم تصدر أي دولة جواز سفر للطفل، فاحتمال انعدام الجنسية كبير جداً. هذا الخطر يتزايد بسرعة".

وختم هيلنر: "طالما استمرت هذه الانقسامات الأخلاقية والقانونية، سيبقى الأطفال هم الخاسر الأكبر".

كارثة تأجير الأرحام في الغرب تأجير الأرحام تأجير الأرحام في الغرب الخطر يداهم أوروبا الأطفال عديمي الجنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

ترشيحاتنا

البيت الفني للمسرح يطلق موسمه الصيفي على مسرح بيرم التونسي تزامنًا مع العيد القومي للإسكندرية

البيت الفني للمسرح يطلق موسمه الصيفي على مسرح بيرم التونسي تزامنًا مع العيد القومي للإسكندرية

"القومي للسينما "ناعيا أحمد جلال عبد القوي: ترك بصمة مميزة لدى جمهوره ومحبيه

"القومي للسينما "ناعيا أحمد جلال عبد القوي: ترك بصمة مميزة لدى جمهوره ومحبيه

وداعًا أبطال "حضرة المتهم أبي".. السرطان يخطف نجومًا تركوا بصمة لا تُنسى

وداعًا أبطال "حضرة المتهم أبي".. السرطان يخطف نجومًا تركوا بصمة لا تُنسى

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد