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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب عمرو دياب.. زيارة محمد صلاح إلى إسطنبول تشعل التكهنات

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أعادت تقارير صحفية تركية فتح باب التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما كشفت عن زيارة مرتقبة له إلى مدينة إسطنبول مطلع أغسطس المقبل، وهو ما دفع جماهير بشكتاش إلى ربط الزيارة مجددًا بالأنباء المتداولة حول اهتمام النادي بالحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة Fanatik التركية أن صلاح سيصل إلى إسطنبول يوم 2 أغسطس لحضور الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان المصري عمرو دياب في Ataköy Marina Arena، الذي يُعد أول حفل للهضبة في تركيا، مشيرة إلى أن قائد منتخب مصر أتم بالفعل ترتيبات إقامته بحجز غرفة في أحد الفنادق الفاخرة المطلة على مضيق البوسفور.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة القوية التي تجمع محمد صلاح بعمرو دياب كانت السبب الرئيسي وراء الزيارة، إلا أن توقيتها تزامن مع استمرار الحديث عن اهتمام بشكتاش بالتعاقد مع اللاعب، وهو ما فتح الباب أمام موجة جديدة من التكهنات بين جماهير النادي التركي.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا تفاعلًا واسعًا عقب انتشار الخبر، حيث اعتبر عدد من مشجعي بشكتاش أن وجود صلاح في إسطنبول قد يتجاوز حضور الحفل الغنائي، مع تداول تعليقات تشير إلى اقتراب التوصل لاتفاق مع اللاعب.

ورغم حالة الجدل التي صاحبت التقارير، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من محمد صلاح أو من إدارة بشكتاش بشأن وجود مفاوضات بين الطرفين، لتبقى كل الأنباء المتداولة في إطار التكهنات بانتظار أي إعلان رسمي خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح صلاح زيارة صلاح لإسطنبول تركيا بشكتاش التركي

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