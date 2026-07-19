الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من قرية إماتين شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت ورشة عمل تقع عند مدخلها الرئيسي، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين كانوا بداخلها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استولت على مركبة كهربائية صغيرة، قبل أن تنسحب من القرية، بعد عملية اقتحام استمرت نحو نصف ساعة.

وفي السياق، رعى مستوطنون أغنامهم في أراضٍ زراعية بقرية المنية، جنوب شرقي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، ما تسبب بأضرار في المزروعات.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبة بأن مجموعة من المستوطنين رعت أغنامها في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة "القرن" الواقعة غرب القرية، الأمر الذي ألحق أضراراً بالأشجار والمزروعات، كما أقدم المستوطنون على رفع علم دولة الاحتلال وسط الأرض.

وأضاف كوازبة أن اعتداءات المستوطنين على سكان قرية المنية أصبحت شبه يومية، وتشمل مهاجمة منازل المواطنين، وإطلاق الرصاص، والتسبب بإصابات، إلى جانب تدمير شبكة مياه الري وسرقة بعض الممتلكات.

وتشهد قرية المنية، الواقعة ضمن منطقة برية بيت لحم، تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل محاولات متواصلة لفرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية والزراعية.