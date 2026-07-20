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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصادر : التشكيل الجديد لمجلس رابطة الأندية في الموسم الجديد

رابطة الأندية
رابطة الأندية
عبدالله هشام

يغلق اليوم الاثنين اتحاد الكرة باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية لإدارة مسابقة الدوري وكأس الرابطة في الموسم الجديد.

وحسب مصادر لصدى البلد فإن  المجلس الجديد يتشكل دون وجود اختلافات كبيرة عن مجلس العام الماضي حيث يتولى النائب أحمد دياب رئاسة الرابطة. 

وجاء التشكيل كالتالي : النائب أحمد دياب رئيسا، إبراهيم الكفراوي نائباً ،أعضاء الرابطة هم النائب ثروت سويلم ،اللواء خالد شكري ، اللواء صفي الدين بسيوني، وشريف صالح وأحمد هاشم.

وتعقد انتخابات رابطة الأندية المحترفة يوم 27 يوليو الجاري.

مهام رابطة الأندية

رابطة الأندية المحترفة المصرية هي الكيان الذي يقوم بإدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية. تأسست رابطة الأندية المحترفة المصرية بشكلها الحالي في سبتمبر 2021، ولديها عدة مهام هي:

إدارة الحقوق التسويقية والتجارية وحقوق الرعاية التلفزيونية والإعلانية للدوري الممتاز وكأس رابطة الأندية المحترفة المصرية
تشكيل لجنة لإدارة الدوري المصري الممتاز وكأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.
إدارة العوائد المالية للرابطة وتحديد نسب توزيعها على الأندية.

اتحاد الكرة مجلس إدارة رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية الدوري كأس الرابطة

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