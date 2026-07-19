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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نهاية عصر نتنياهو.. رئيس حكومة الاحتلال يقاتل للبقاء في السلطة بعد سنوات من الحروب

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمعركة للبقاء في السلطة مع توجهه نحو أول انتخابات له منذ حرب غزة المستمرة قرابة ثلاث سنوات.


وأشرف نتنياهو، رئيس الحكومة الأطول خدمة في الكيان، والذي شغل منصب رئيس الوزراء بشكل متقطع لما يقرب من عقدين، على واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخها، ومنذ ذلك الحين، واجه انتقادات بسبب تعامله مع الحروب في غزة وإيران ولبنان، وتدهور العلاقات الإسرائيلية مع الغرب، فضلاً عن جملة من القضايا الداخلية المثيرة للجدل التي قسمت الناخبين.
وتم حل البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لإجراء تصويت في أواخر أكتوبر.
الوقت ينفد أمام مستقبل نتنياهو السياسي
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تولي رئاسة الوزراء مرة أخرى تتضاءل. 
وقد وجه إقرار مشروع قانون الميزانية لمدة عامين الأسبوع الماضي ضربة قوية أخرى لتلك الشرارة من الأمل، وجعل العودة إلى الوظيفة المرغوبة مجرد احتمال بعيد - على الرغم من أن هذا لا يعني أنه لا يستطيع الاستمرار في الصمود. 
وكانت هذه المرة الأولى التي يُقر فيها الكنيست ميزانية قومية منذ عام 2018، بعد ماراثون استمر ثلاثة أيام وتصويت هائل بلغ 780 صوتًا.

وفي خضم تعقيدات السياسة الإسرائيلية، يُمثل مشروع قانون الميزانية عادةً فرصةً للمعارضة للتشكيك ليس فقط في التوجه الأيديولوجي للحكومة، بل أيضًا في قدرتها على الصمود والاستمرار.

ولأن مشروع قانون الميزانية في إسرائيل يُعدّ بمثابة تصويت على الثقة بالحكومة، ولأن إرضاء جميع الفصائل داخل الائتلاف يتطلب براعة سياسية فائقة، فإن إقراره الأسبوع الماضي يُشير إلى مرونة الإدارة، على الأقل في الوقت الراهن، ويُعدّ دليلاً على أن إسرائيل قد دخلت بالفعل مرحلة ما بعد نتنياهو.

ويُعتبر نتنياهو في أواخر مسيرته السياسية، وفي الوقت نفسه يكافح لتجنب الإدانة والسجن المحتمل نتيجة لمحاكمته بتهم الفساد، وفقا للتقرير.

نهاية عصر نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي حرب غزة العلاقات الإسرائيلية مع الغرب

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