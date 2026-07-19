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خافيير ميلي يعانق نتنياهو .. استطلاعات: الشعب الأرجنتيني يفكر بشكل مختلف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خافيير ميلي يعانق نتنياهو .. استطلاعات: الشعب الأرجنتيني يفكر بشكل مختلف

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

سارع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إعلان دعمه للأرجنتين في نهائي كأس العالم بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، لكن بيانات مركز بيو للأبحاث تكشف أن نسبة الثقة به في شوارع بوينس آيرس منخفضة للغاية.

وأصدر  نتنياهو اليوم بياناً رسمياً أعرب فيه عن دعمه الكامل للمنتخب الأرجنتيني قبل مباراته النهائية في كأس العالم اليوم الأحد ضد إسبانيا.

 ونُشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اجتماع عقده نتنياهو في مكتبه مع سفير الأرجنتين لدى إسرائيل، والحاخام شيمون أكسل.

خلال الاجتماع، نقل السفير تحيات الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي أشار إلى أن نتنياهو صديق مقرب وداعم دائم لبلاده. ورد نتنياهو على ميلي في بيان رسمي: "خافيير، أنت صديق حقيقي. ندعمك وندعم الأرجنتين بشتى الطرق، بما في ذلك غدًا. بالتوفيق!"

لكن وراء العلاقات الودية بين الزعيمين تكمن فجوة عميقة مع الرأي العام المحلي. تظهر بيانات دراسة دولية شاملة أجراها مركز بيو للأبحاث لعام 2026 أن التقييم العلني لرئيس الوزراء الإسرائيلي للأرجنتين لا يلقى صدىً لدى الرأي العام في البلاد.

نسبة الثقة 13% فقط: الأرقام القاتمة في بوينس آيرس


بحسب الاستطلاع الذي يدرس مستوى ثقة الجمهور العالمي في قادة العالم في إدارة الشؤون الخارجية،أعرب 13% فقط من المواطنين الأرجنتينيين عن ثقتهم في نتنياهوهذا الرقم أقل من المتوسط ​​العالمي لرئيس الوزراء في الاستطلاع، والذي يبلغ 18% فقط في 36 دولة شملها الاستطلاع.

بالمقارنة، يحظى قادة آخرون شملهم الاستطلاع نفسه بنسب تأييد أعلى بكثير بين المستجيبين الأرجنتينيين. يحظى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثقة 29% ، والرئيس الصيني شي جين بينغ بثقة 27% ، وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتقدم على نتنياهو بنسبة 22% .

تشكل الفجوة بين العلاقات الدبلوماسية الوثيقة على مستوى القيادة وموقف الشارع الأرجنتيني صورةً ساخرة. فبينما يصف الرئيس ميلي نتنياهو بأنه صديق حقيقي، يظهر مواطنو البلاد أنفسهم انعداماً شبه تام للثقة في السياسة الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

تطابق تام في البيانات بين الأرجنتين ومنافستها إسبانيا


تتخذ البيانات منحىً آخر مثيراً للاهتمام عند دراسة خصم الأرجنتين في المباراة النهائية اليوم- إسبانيا. إذ يمنح الجمهور الإسباني نتنياهو نفس نسبة التأييد المنخفضة التي تبلغ 13%، على الرغم من التوترات السياسية العلنية بين الحكومتين.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” فأنه في إسرائيل، من المتوقع أن يتمنى معظم المشجعين التوفيق للمنتخب الأرجنتيني في المباراة الحاسمة اليوم. وينبع هذا الدعم الإسرائيلي الواسع للأرجنتين، بطبيعة الحال، من التعاطف الكبير مع ليونيل ميسي، ولكنه تعزز أيضًا مؤخرًا بفضل الدعم السياسي الواضح الذي يقدمه الرئيس ميلي لإسرائيل.

ومع ذلك، فإن الوضع في دراسة بيو يوضح أن الشعب الأرجنتيني نفسه ببساطة لا يتواصل مع أولئك الذين كانوا يقودون دولة إسرائيل في السنوات الأخيرة.

نهائي كأس العالم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بوينس آيرس بنيامين نتنياهو إسرائيل والأرجنتين

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