عمدة نيويورك يدرس توقيف نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني أنه يجري مشاورات قانونية بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وقال ممداني - حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم - إن نتنياهو "مجرم حرب ومكانه لاهاي"، مشيراً إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أقر بعدم وضوح صلاحياته في إصدار أوامر لشرطة نيويورك باعتقال مسئول أجنبي.

وأوضح أنه يناقش المسألة مع الفريق القانوني للمدينة، مؤكدا أن إدارته ستتخذ أي إجراء يسمح به القانون.

وأثارت تصريحات ممداني انتقادات حادة من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي أكد أن نتنياهو سيشارك في الجمعية العامة ويلقي كلمته، متهما عمدة نيويورك بالتحريض ضد إسرائيل.

وكان ممداني قد تعهد سابقا بتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بحق القادة المطلوبين إذا دخلوا نيويورك، ومن بينهم نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.