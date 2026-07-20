بعد اتهامه بالسرقة.. صديق عامل الخردة: كان صنايعي محترف والحياة غيرت كل شيء

أثار مقطع فيديو متداول لعامل بسيط يجمع الخردة من أحد الطرق، حالة واسعة من الجدل والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمه الشخص الذي صوّره بسرقة مخلفات الطريق، قبل أن تتكشف تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وفي تطور جديد، خرج فوزي قنديل، الذي قال إنه صديق العامل، بمنشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، كشف فيه تفاصيل عن ماضيه، مؤكدًا أن الرجل لم يكن جامع خردة طوال حياته، بل كان صنايعيًا محترفًا قبل أن تتغير ظروفه.

وكتب قنديل: "من الصبح وأنا شايف صورك وفيديوهاتك منتشرة، بس ماخدتش بالي إنه أنت يا رامي، لأنك كبرت وشكلك اتغير. واللي صورك لو كان يعرفك زمان، ويعرف إنك كنت صنايعي محترف وفي إيدك صنعة، هو نفسه لو قعد مليار سنة مش هيعرف يتعلمها".

وأضاف: "متزعلش.. ربنا هيجيبلك حقك، والدنيا زي ما اتقلبت عليك من ساعات، دلوقتي اتقلبت لصالحك بعد البوستات الجميلة والخير اللي جالك ولسه هيجيلك. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويراضيك من وسع".

وأشار إلى أن قصة رامي تعكس ما مر به كثير من أبناء دمياط، قائلًا: "شوفت فيك نظرات كل الدمايطة الجدعان الطيبين اللي كانوا فاتحين مصانع وورش بياكلوا منها دهب، لكن الحال اتبدل، وكل واحد بقى يشتغل أي شغلانة بالحلال حتى لو هيلم خردة".

وأكدت زوجة العامل، في تصريحات صحفية، أن زوجها لم يرتكب أي مخالفة، وأنه يعمل في جمع الخردة والبلاستيك من أجل توفير نفقات أسرته وإعالة طفليه.

وقالت: "جوزي نزل يلم خردة وبلاستيك علشان يصرف على عياله ويعرف يقدملهم على المدرسة، وكان ماشي في طريق بلدنا، مش في مكان غريب، ومعرفش الشخص اللي صور الفيديو واتهمه بالسرقة ليه عمل كده".

وأثارت القصة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تضامنهم مع العامل، مؤكدين أن العمل الشريف، مهما كان نوعه، لا ينتقص من كرامة صاحبه، ومطالبين بعدم التسرع في إطلاق الاتهامات أو إصدار الأحكام على الآخرين.