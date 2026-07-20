وكيل التعليم بدمياط يشهد مشروع تأهيل الطلاب للكليات العسكرية

​شهد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الفعاليات الميدانية لمشروع "تأهيل الطلاب للالتحاق بالكليات العسكرية" لعام 2025/2026، التي أقيمت بملعب مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين تحت إشراف الوحدة المنتجة بالمدرسة.

​تضمن المشروع تدريبات عملية أشرف عليها الكابتن محمود نبيل ترك، والدكتور أحمد جبر موجه أول التربية الرياضية، بتنسيق من أحمد التابعي العتر مدير المدرسة.

وقدم الطلاب عروضاً رياضية وبدنية شملت تمارين رفع اللياقة واجتياز موانع تحاكي الاختبارات الفعلية للكليات العسكرية والشرطية، إلى جانب طابور عرض عكس انضباطاً كبيراً.

​وأشاد "وكيل الوزارة" بالمستوى البدني والذهني للطلاب، مؤكداً اهتمام المديرية بهذه البرامج التي تؤهل الطلاب نفسياً وبدنياً لنيل شرف الانضمام إلى القوات المسلحة وحماية الوطن.

كما وجه الشكر للقائمين على المشروع وهيئة تدريس المدرسة، مثمناً دورهم في غرس قيم الشجاعة والعمل الجماعي في نفوس الطلاب.