مدير المنطقة الحرة الجديد يبحث أوجه التعاون المشترك مع دمياط لدعم المجالات الاستثمارية



التقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، مع الأستاذ أحمد راشد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بدمياط الجديد، وذلك لتهنئته بتولي مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح. .

وأكد محافظ دمياط، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تقوم به المنطقة الحرة في دعم مناخ الاستثمار بما يسهم في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها محافظة دمياط.

من جانبه، أعرب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة عن تقديره لمحافظ دمياط، مؤكدًا حرصه على مواصلة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق أهداف التنمية ويعزز من تنافسية المنطقة الحرة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.