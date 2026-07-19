تعليم دمياط يحصد منحتين للتدريب بالشركات اليابانية

​حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، منحتين تدريبيتين في كبرى شركات البرمجة اليابانية العاملة في مصر، من بين 35 فرصة فقط مخصصة على مستوى الجمهورية لأصحاب المشاريع المتميزة.

​تزامن هذا الفوز مع تكريم وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي الذين حققوا الدرجات الكاملة في مادة البرمجة طوال العام الدراسي، بالإضافة إلى تكريم المعلمات الحاصلات على لقب "سفيرات البرمجة" على مستوى الجمهورية.

​وهنأ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب والمعلمين المكرمين، معربًا عن فخره بهذا التمثيل المشرف الذي يضع المحافظة في مصاف المديريات الرائدة تكنولوجيًا.

​ونال المنحة اليابانية الطالب محمد عبد الرحمن العناني (مدرسة اللغات الجديدة)، والطالبة هنا أيمن عبد الشافي (مدرسة جمصة شرق)، بعد تقديمهما مشروعات برمجية مبتكرة في التصفيات الوطنية.

كما شمل التكريم معلمتين اختيرتا كسفيرات للبرمجة؛ وهما نهى إبراهيم الملاحي (مدرسة الإمام ناصف بإدارة الزرقا)، وإيناس نور الدين (مدرسة اللغات الرسمية)، تقديرًا لدورهن في تطوير مهارات الطلاب البرمجية.

​تأتي هذه الاحتفالية تمهيدًا للتصفية النهائية للمستوى الثالث المقرر انطلاقها في 22 يوليو الجاري. ويسعى طلاب دمياط من خلالها للمنافسة على 50 فرصة تدريبية إضافية لأصحاب أعلى الدرجات وأسرع تنفيذ، إلى جانب المنافسة على 10 رحلات مدفوعة بالكامل إلى اليابان لأفضل عشرة طلاب على مستوى الجمهورية.